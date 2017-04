Riise: - Klarer du ikke ha rett holdning til landskamp, kan du komme deg hjem

ANNONSE

GARDERMOEN (Moderne/Nettavisen): John Arne Riise tok et knallhardt oppgjør med de norske landslagsspillerne da han gjestet podcasten Toppfotball lørdag.

Les også: Nettavisen lanserer samarbeid med podcasten Toppfoball

- Det ser dumt ut

Den tidligere Liverpool-spilleren, som står bokført med 110 kamper med det norske flagget på brystet mener det er norske laget er profilløst.

- Vi har ingen profiler, ingen som er litt annerledes og ingen som står frem. Alle er like, og det går ikke. Det har blitt for kjedelig. Jeg elsket å komme på landslaget, jeg. Jeg hadde mange dårlige kamper, jeg og, men jeg løp, jeg skapte sjanser, gikk på offensive løp selv om jeg ikke fikk ballen, tullet litt med publikum. Et eller annet var alltid der, men nå ser jeg ikke det, sier Riise.

NY PODCAST: Nettavisen samarbeider med Moderne om podcasten Toppfotball.

Les også: RBK-profil tatt på senga av Bendtner

36-åringen er fullstendig uenig med Lars Lagerbäcks uttalelser om at det er trenerens ansvar at spillerne har rett holdning inn mot landskamper.

- Det er det faen ikke. Utad ser det dumt ut, for det viser at spillerne ikke har rett holdning til kamp. Hvis ikke de som spiller med flagget på brystet klarer å ha rett holdning til kamp, da må du bare komme deg hjem igjen.

1,06 ut i podcasten over kan du høre Riises tanker om landslaget

- Bare å ha flagget på brystet skal gi deg kicket. Jeg elsket å stå der i tunnelen klar for kamp. Samme om det var mot Færøyene eller hvem det var mot. Det trigget meg, men nå ser du ikke det, sier Riise.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

Vil bli landslagstrener

I podcasten fortalte Riise også at han og bror Bjørn Helge Riise har store planer om å danne et trenerteam sammen en gang i framtiden.

- Målet der er selvfølgelig høyt, som med alt annet. Jeg har lyst til å bli manager i Premier League. Det er mitt store mål, og landslagstrener, sier Riise.

TRENERDUO? John Arne Riise og Bjørn Helge Riise har en plan om å danne en trenerduo i fremtiden.

- Det er en lang prosess, selvfølgelig. Først bli ferdig med kursene, som tar en stund, i mellomtiden skal jeg jobbe på Liverpool-akademiet en uke her og der for å få erfaring og se hvordan ting gjøres. Så håper jeg å bli del av et norsk lag på en eller annen måte og lære mer der. Det som er litt bra for meg er at jeg har et navn, som en hardtarbeidende spiller. Det er ikke dermed sagt at jeg lykes, men det gjør veien litt lettere.

Liverpool-legenden mener han og Bjørn Helge Riise kan danne en god trenerduo og ser seg selv som en manager-type, mens lillebror er den sterkeste på feltet.

- Jeg og brorer min har en skjult mål om å bli trenere på Aalesund sammen. Han har to år igjen og har b-kurs nå. Han er ekstremt flink som trener på bana, som trener, med øvelser og slik. Vi har lyst til å bli et team. Han er ekstremt flink på feltet.

Du kan lese mer om podcasten Toppfotball på Twitter, og Facebook. Alle episodene er tilgjengelig via podcastens side på iTunes.