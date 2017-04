Riise freser mot KrF-utspill: - Jeg er ingen Judas, det er det KrF som er

ANNONSE

Dagbladet skrev torsdag at KrF og Ap vil stenge internett i Norge for å holde utenlandske bettingselskaper borte fra det norske markedet.

I den forbindelse gikk KrFs Geir Jørgen Bekkevold hardt ut mot flere norske idrettskjendiser, som lar seg sponse av disse selskapene.

Han trakk blant annet fram de tidligere landslagsspillerne i fotball, John Carew og John Arne Riise, som begge har avtaler med bettingsselskaper.

- Det er umulig for meg å forstå. Her har de blitt flinke i sin idrett blant annet på grunn av fellesskapets midler, og så blir de talsperson for selskaper som både tjener på andres spilleproblemer og fratar idrettsfellesskapet store midler. Jeg kan ikke forstå hvordan noen som har trent på baner betalt av tippemidler kan gjøre slikt, sa han til Dagbladet.

Akkurat det får Riise til å reagere og han slår hardt tilbake mot utspillet fra KrF-politikeren.

- Jeg oppfatter at KrF blander horeri og signingsferd. De inviterer alle til sengs for å oppnå politisk mynt, det minner mer om hva Judas bedrev mot Jesus, sier den tidligere Liverpool-spilleren til Dagbladet.

Riise, som står bokført med over 100 landskamper for Norge og har spilt for klubber som Monaco, Liverpool og Roma, sier han ikke skylder verken Norsk Tipping eller Norges Fotballforbund noe som helst og mener han ikke trente seg god på baner som var betalt gjennom spillmonopolet.

- Fotballklubben jeg spilte for da jeg var 17 år tjente et høyt tosifret millionbeløp da jeg begynte i Monaco. Etter det har jeg bare spilt i utlandet og tjent mitt land med rekord i antall landskamper. Jeg er ingen Judas, det er det KrF som er, sier Riise videre til avisen.

KrF og Ap ønsker altså å hindre utenlandske spillselskaper fra å operere i Norge og slik sett verne om modellen med monopol hos Norsk Tipping.

Dette skjer i forbindelse med Stortingets behandling av spillpolitikk i vår.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!