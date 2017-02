Ringstad om Braga-nedturen: - Det ble rett og slett utrivelig

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): - Det ble rett og slett utrivelig å være der.

Stian Ringstad sitter med Nettavisen på La Manga og ser tilbake på et utenlandsopphold som til slutt utviklet seg til å bli et mareritt.

- Ble fryst ut

Det så lenge lyst ut for den norske venstrebacken etter overgangen til Braga fra Lillestrøm i julen 2015. Han følte seg inkludert på trening, fikk spille noen kamper og hadde en god følelse da han dro på sommerferie til Norge etter sitt første halvår i Portugal.

Men da han returnerte etter ferien hadde alt endret seg.

Treneren Paulo Fonseca hadde reist til Sjaktar Donetsk, og inn kom en ny trener i Jorge Simão.

Plutselig var Ringstad helt ute i kulden.

- Jeg ble fryst ut. Det ble vanskelig å få kontakt inn mot klubben, jeg hadde ingen å forholde meg til. Jeg følte meg veldig alene, forteller Ringstad i dag.

- Det var så ille at du ble fryst ut?

- Ja, jeg følte det. Jeg ville gi det litt tid, men treneren hadde ingen planer for meg, og jeg var helt ute i fryseboksen. Det var veldig lite hyggelig, sier den tidligere LSK-spilleren.

Tøft mentalt

25-åringen forteller at den nye treneren nesten ikke pratet til ham. Og det var heller ikke snakk om å få prøve seg sportslig.

- Var det for mange på trening, måtte jeg stå på sidelinjen og se på. Sportslig fikk jeg ikke utbytte av noen ting. Det ble noen utfordrende måneder på slutten, og tøft både mentalt og fysisk, sier Ringstad.

Det var heller ikke voldsom støtte å få fra lagkameratene. Ringstad kunne merke at det var mer kynisk i Portugal enn hjemme i Norge.

- Det var en veldig tøff påkjenning. Men jeg lærte mye, mener han.

- Ting snudde fort

Totalt ble det syv kamper for Bragas A-lag. Og venstrebacken føler absolutt at han behersket nivået, noe som gjør det litt ekstra surt at ting ble som de ble.

- Ja, jeg føler det. Jeg fikk en god start og fikk prøve meg i en cupkamp. Der gikk det veldig bra, og jeg fikk starte neste kamp i serien. Der spilte jeg 90 minutter og synes det gikk veldig fint. Det første halvåret ble som forventet, og da jeg dro hjem på ferie hadde jeg en ganske god følelse. Men så snudde ting ganske fort, rett og slett, sier han.

- Har dette gjort deg skeptisk til å prøve lykken i utlandet på nytt?

- Nei, på ingen måte, jeg tror jeg fikk en ganske bratt læringskurve. Jeg merker jeg er mye sterkere nå enn jeg var da jeg dro, sier han.

TRIVES BEDRE: Stian Ringstad er glad for å være i Strømsgodset. Her på en av Godsets økter på La Manga. Foto: Egil Sande, Nettavisen

Men da Godset kom på banen og ville ha ham tilbake til Norge, var valget lett. Han har alltid hatt sans for drammensklubben, forteller han.

- Jeg kan utvikle meg videre her, sier venstrebacken med foreløpig én A-landskamp for Norge.

- Var det aktuelt å dra tilbake til LSK?

- Ja, vi pratet sammen. Det var flere klubber inne i bildet, og LSK var en av dem. Jeg måtte bare ta en vurdering på hva jeg trodde var best for meg, sier han.

Ringstad innrømmer at det er kommet noen negative reaksjoner fra LSK-supportere etter at klubbskiftet ble offentliggjort.

- Ja, det er det alltid. Og jeg skjønner at folk er skuffet, for jeg var lenge i Lillestrøm. Men det har også vært en viss forståelse for valget mitt. Og jeg er fortsatt veldig glad i Lillestrøm og ønsker dem alt godt i sesongen som kommer, sier han.

Han er også tilbake i en klubb der alle ønsker ham godt. Etter Braga-oppholdet er ikke det noe han tar for gitt.

