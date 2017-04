ANNONSE

Frisk Asker Fotball står per dags dato uten eget fotballanlegg, men får nå hjelp av familien Røkke-Eidsvig som står klare til å bruke millioner på å hjelpe klubben å realisere drømmen.

Paret som har begge sønnene i klubben, sa nemlig ja da Frisk Asker tok kontakt og hørte om de var villig til å hjelpe dem med å finansiere en ny fotballbane og et klubbhus - gitt at kommunen skaffet eget areal.

Det har kommunen nå gjort, og etter hva Nettavisen erfarer skal det gjenstå formaliteter før byggingen kan starte.

Anlegget skal ligge i nærheten av Thon Hotel Vettre i Asker, og kommer til å bli brukt av samtlige fotballag i klubben.

- 500 barn får glede av dette



Nestleder i Frisk Asker Fotball, Sondre Prestegard, gleder seg over familien Røkke-Eidsvigs bidrag.

- Vi er utrolig glad for at vi har en familie i Asker som er såpass interessert. Det er kjempebra for oss. Det er 500 barn som får glede av dette, sier Prestagard entusiastisk til Nettavisen.

Millionbeløp



Det er foreløpig usikkert hvor mye Røkke-Eidsvig kommer til å bidra med, men en ny kunstgressbane skal koste mellom 5-12 millioner kroner.

I tillegg til bidrag fra familien, kommer også det nye anlegget til å bli finansiert ved hjelp av tippemidler, samt klubbens egne bidrag.

- Vi håper å få banen ferdig i løpet av høstsesongen, sier Prestegard.

Bor i Asker

Kjell Inge Røkke og hans kone Anne Grete Eidsvig bor på Konglungen i Asker.

Paret giftet seg i hemmelighet i Roma i 2004.

Sammen har de to sønner som begge spiller fotball i Frisk Asker.

Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer, hadde Røkke en formue på 17,2 milliarder kroner i 2016. Det gjør ham til landets 10. rikeste.

