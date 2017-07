RMC: - Neymar har aldri vært nærmere PSG

Den franske kanalen RMC hevder at Neymar og PSG er enige om de personlige betingelsene.

Neymars mulige overgang fra Barcelona til PSG har den siste tiden skapt store overskrifter.

- Neymar har aldri vært nærmere PSG, skriver RMC i artikkelen om superstjernen.

Det er den anerkjente journalisten Mohamed Bouhafsi som står bak RMC-saken som hevder at Neymar og PSG er enige.

Ryktene har svirret rundt den brasilianske stjernen, som tidligere fredag havnet i klammeri med lagkameraten Nelson Semedo.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

Fredag ettermiddag skriver franske RMC at Neymar og PSG er enige om de personlige betingelsene i en avtale. Nå gjenstår det for PSG og Barcelona å bli enige om en overgang.

RMC skriver at Neymar og PSG er enige om at han skal skrive under på en femårskontrakt som vil sikre han nesten 30 millioner euro netto årlig, noe som tilsvarer omtrent 280 millioner kroner.

- Neymar har bestemt seg, sier en kilde nær spilleren til RMC.

- Vi håper at det vil komme en avtale mellom Barcelona og PSG på mandag eller tirsdag. Hans fremtid er i Paris, sier den anonyme kilden videre.

Les også: Neymar stormet vekk fra trening etter klammeri

Det er ventet at et eventuelt salg av Neymar vil sette en ny verdensrekord for største overgangssum, og det er ventet at prisen vil være over 200 millioner euro.