Roar Strand-tabbe av NFL da dansk stjerne skulle hylles

Skulle hylle danske Morten Andersen - brukte bilde av Roar Strand og det norske fotballandslaget.

Da danske Morten Andersen nylig skulle innlemmes i «Hall of fame» i National Football League (NFL), gikk arrangørene av tildelingen på en aldri så liten tabbe.

I et videoklipp, som blant annet ble lagt ut på Twitter, tar de for seg Andersens karriere og vei til sporten. Det er jo tross alt ikke så vanlig å spille amerikansk fotball i Danmark.

Andersens karriere oppsummeres med bilder og videoklipp, samtidig som en fortellerstemme lar oss bli bedre kjent med dansken.

«Andersen spilte imponerende 25 sesonger. Men det kunne fort ha vært slik at han ikke hadde spilt (amerikansk) fotball i det hele tatt, hadde det ikke vært for at han ble introdusert for sporten som utvekslingselev», sier fortelleren, og fortsetter:

«Fotballspilleren fra Danmark sparket sin første (amerikanske) fotball på high school. Et år senere hadde han fått stipend for å være kicker for Michigan State University».

Det er bare ett ørlite problem.

Der NFL skal illustrere Andersens fotballkarriere, har de hentet frem et foto av det norske fotballandslaget. Der NFL mener å ha uthevet Andersen på lagbildet, er det i stedet Roar Strand som får noen sekunder i rampelyset.

Andersen regnes for øvrig som en NFL-legende. Dansken la opp i 2007, etter å ha spilt siden han ble draftet til New Orleans Saints i 1982.

Danske Andersen er historiens andre rene kicker som inlemmes i NFLs «Hall of fame». George Blanda var også quarterback, mens Lou Groza var «offensive lineman». Den første rene kickeren i «Hall of fame» var nordmannen Jan Stenerud, som spilte for Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, og Minnesota Vikings i årene 1967 til 1985.

25 NFL seasons.

Just the second placekicker to be inducted into the @ProFootballHOF.



