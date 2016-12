Roberto Firmino tatt for promillekjøring

ANNONSE

Liverpool-stjernen Roberto Firmino må møte i retten, etter at han ble stoppet av politiet søndag morgen, mens han kjørte bil i beruset tilstand.

Det bekrefter Merseyside-politiet overfor Liverpool Echo.

- En 25 år gammel mann er siktet for å ha kjørt i beruset tilstand etter at bilen han ble stoppet nær sentrum i Liverpool, søndag morgen, sier en talsperson for politiet til lokalavisen.

Firmino må møte i retten den 31. januar.

Det er for øvrig samme dato som Liverpool spiller en meget viktig hjemmekamp mot Chelsea i Premier League.

Firmino ble hentet til Liverpool fra tyske Hoffenheim i 2015 og kostet den røde klubben rundt 29 millioner pund.

Han har nettet 17 mål på 67 kamper for klubben og blitt en viktig brikke på laget etter at Jürgen Klopp overtok som manager i Liverpool.

Firmino har også 13 landskamper for Brasil.

