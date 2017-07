Rodgers: - RBK har et stort press på seg

Brendan Rodgers satser på at Celtic får mer rom å boltre seg i når skottene onsdag møter Rosenborg til returkamp på Lerkendal i jakten på mesterligaspill.

Tidligere i uken holdt RBK nokså komfortabelt Celtic til 0-0 i Glagow. Dermed går det mot et vidåpent returoppgjør for fulle tribuner i Trondheim. Sammenlagtvinneren vil kun ha ett siste hinder igjen før plassen i den gjeveste europacupen er i boks.

Ikke uventet høstet Rodgers' mannskap kritikk etter onsdagens prestasjon på Celtic Park. Scottish Sun omtalte Celtic som «tannløst» og mente klubben har en svært «nervepirrende» kveld i vente på Lerkendal.

Rodgers gjør det han kan for å flytte presset over på hans trenerkollega Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg.

– Returkampen vil bli mer åpen. De (RBK) har et stort press på seg siden de spiller på hjemmebane. Det bør føre til at det blir mer rom å spille i, sier Rodgers.

Spisskrise

Den tidligere Liverpool-manageren mener det er en naturlig forklaring på at Celtic ikke akkurat sprudlet mot RBK i første kamp.

– Realiteten er at vi på denne tiden av sesongen ikke er på samme nivå rent formmessig som motstanderen. Det gjør det heller ikke lettere at vi mangler to toppspisser og Dedryck Boyata (midtstopper). Tar du ut de tre spillerne av laget, kan det bli tøft, utdyper Rodgers.

Verken Leigh Griffiths eller Moussa Dembélé kunne spille mot Rosenborg onsdag. Førstnevnte var suspendert, men slet samtidig med en leggskade. Det er høyst usikkert om den skotske storscoreren blir klar til returoppgjøret på Lerkendal.

Dembélé er satt på sidelinjen med en lårskade og er trolig ute fram til september. Unggutten scoret over 30 mål for Celtic i ulike turneringer forrige sesong.

– Er med for fullt

Rodgers er fornøyd med måten laget hans håndterte spisskrisen på.

– Spillerne ha vært fantastiske. Her om dagen spilte vi uten en naturlig spiss og prøvde å finne en vei. Det viktigste var at vi ikke slapp inn mål. Det blir aldri perfekt så tidlig i sesongen, men vi har gitt oss selv en bra mulighet foran returkampen, mener nordiren.

Celtics førstekeeper Craig Gordon erkjenner at 0-0 ikke var et ideelt resultat, men mener det heller ikke var så ille som enkelte skotske medier ville ha det til.

– Vi er med for fullt. Det var ikke et forferdelig resultat å holde nullen hjemme. Klarer vi å få et bortemål, er det vi som er i førersetet. Vi ønsket mer, men vi reiser bort dit for å gjøre en god jobb. Forhåpentligvis får vi med oss riktig resultat, sier Gordon.

Celtic møter lørdag Sunderland til treningskamp. Den skotske ligaen starter ikke før første helgen i august.

(©NTB)

