Roma-legenden Totti trekker seg fra trenerkurs

Francesco Totti (41) har trukket seg fra trenerkurset han skulle begynne på, opplyser det italienske trenerforbundet.

Totti sluttet som fotballspiller for Roma etter 24 år i slutten av forrige sesong og fikk en ledende administrativ rolle i klubben. Samtidig tegnet han seg for treningskurs i regi av UEFA.

Trenerforbundet AIAC uttaler at han har ombestemt seg og valgt å legge planen på is.

- Francesco Totti har vist at han er en stor mester både utenfor og på banen. Siden han ikke kan delta jevnlig på kurset og i respekt for sine kolleger og kursarrangører, har han trukket seg fra muligheten til å bli sjef. Vi håper at dette bare er midlertidig, het det blant annet i uttalelsen.

Tottis plass på kurset vil bli fylt av en annen spiller på Italias landslag som vant VM i 2006 – Simone Perrotta.

Den tidligere Roma-kapteinen vil egne sin tid til klubben og sin familie.

- Vårt liv har ikke endret seg – bortsett fra at han nå har byttet ut shortsen med jakke og slips, sier hans kone Ilary Blasi til italienske medier.

Totti endte opp med 307 mål på 786 kamper for Roma etter å ha debutert som 16-åring i 1993.

(©NTB)

Mest sett siste uken