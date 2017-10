Roma og El Shaarawy sjokkerte Chelsea

Effektive italianere stoppet Chelsea i Roma.

ROMA - CHELSEA 3-0:

Chelsea hadde muligheten til å sikre seg avansement til første utslagsrunde i Champions League med seier mot Roma tirsdag kveld.

Det ble det ikke noe av for London-laget, som i stedet fikk tre mål i sekken av det italienske hovedstadslaget.

Sjokkstart

Kampen startet fartsfylt, og allerede før minuttet hadde passert, kunne Roma juble for å ha tatt ledelsen. Roma-spiss Edin Dzeko slet med å få tatt ned en pasning fra Alessandro Florenzi, men ballen spratt likevel tilbake til Stephan El Shaarawy.

Vingen er i strålende form for tiden, og fulgte opp helgens scoring mot Bologna med å banke ballen forbi Chelsea-keeper Thibaut Courtois tirsdag kveld.

Doblet ledelsen



El Shaarawy, som fylte 25 år sist fredag, var tydeligvis ikke forsynt. Knappe ti minutter før pause sendte han inn sitt andre mål for kvelden. Antonio Rüdiger, som forlot Roma til fordel for Chelsea i sommer, bommet stygt i forsvarsspillet, og ga El Shaarawy en strålende mulighet til å øke Romas ledelse.

Da var ikke italieneren vond å be, og Courtois var aldri i nærheten av å stoppe skuddet.

Spesiell målfeiring

I jubelscenene etter El Shaarawys andre mål oppstod det en noe spesiell situasjon. TV-bildene viste nemlig at lagkamerat Diego Perotti stakk en finger i rumpa på El Shaarawy underveis i feiringen.

Målscoreren fikk det tydeligvis med seg, for han snudde seg brått for å se hvem som stod bak den noe spesielle gesten.

På sosiale medier som Twitter og Reddit har målfeiringen blitt viet mye oppmerksomhet, og mange stusser over argentinerens oppførsel.

Hendelsen kan sees i videovinduet over.

IMPONERTE: Stephan El Shaarawy imponerte mot Chelsea tirsdag kveld.

Økte ledelsen



Chelsea-manager Antonio Conte tok grep tidlig i den andre omgangen, og byttet ut Gary Cahill til fordel for brasilianske Willian.

Til tross for ønsket om å slå tilbake mot Roma, ble det i stedet en ny nedtur for Chelsea. Roma plukket opp ballen etter slurvete Chelsea-spill, og fosset i angrep. Nevnte Perotti endte til slutt med å fyre av et skudd, som snek seg i mål nede ved den ene stolpen, like utenfor Courtois sin rekkevidde.

Ikke mange minuttene senere var Perotti nær å score sitt andre mål, men skuddet fra argentineren forsvant over Chelsea-målet.

Gjestene fra Premier League forsøkte å pynte på resultatet, men kom seg aldri til de virkelig store målsjansene i den andre omgangen. I stedet var både Edin Dzeko og Radja Nainggolan nærmere å sette inn Romas fjerde mål for kvelden.

