Ronaldo ble pappa til tvillinger

Cristiano Ronaldo bekrefter på Facebook at han har blitt far til tvillinger mens han har spilt Confederations Cup i Russland.

Ifølge The Mirror ble barna født av en surrogatmor i USA.

Det portugisiske fotballforbundet bekrefter i en pressemelding at de nå gir Real Madrid-spilleren tillatelse til å forlate Russland før søndagens bronsefinale.

- Jeg har vært i tjeneste for landslaget, som alltid med hjerte og sjel, selv om mine to sønner ble født. Presidenten i fotballforbundet har i dag vist en holdning som har rørt meg og som jeg ikke kommer til å glemme. Jeg er veldig glad for å endelig kunne se barna mine for første gang, skriver Ronaldo.

Real Madrid-stjernen har en sønn fra før.

Den siste tiden har portugisiske medier spekulert i om også Cristiano Ronaldos kjæreste, Georgine Rodriguez, er gravid og fem måneder på vei.

Portugiseren skal ha hatt et forhold til 23 år gamle Rodriguez i åtte måneder.

Portugal røk ut av Confederations Cup på straffekonkurranse mot Chile onsdag. Portugiserne bommet på sine tre første straffer, slik at Ronaldo aldri rakk å skyte den sedvanlige femte straffen.

Tyskland og Mexico gjør opp om hvem som skal til finale og bronsefinale når den andre semifinalen spilles torsdag.

