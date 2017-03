Ronaldo-dobbel i Portugal-seier

ANNONSE

PORTUGAL - UNGARN 3-0:

De regjerende europamesterne hadde få problemer med å ta tre nye poeng på veien mot et nytt verdensmesterskap.

Cristiano Ronaldo avgjorde kampen for vertene med to scoringer, etter at André Silva ga Portugal ledelsen en drøy halvtime ut i kampen.

Dermed er Portugal fremdeles i kampen om gruppeseieren, tre poeng bak gruppeleder Sveits.

- Full kontroll for hjemmelaget. Cristiano Ronaldo er nok en gang mye av forskjellen på lagene. To mål og en viktig brikke, oppsummerte Eurosport-kommentator Jørn Sundby.

Se frisparkperlen til Ronaldo som ga 3-0 og Portugal-seier her:

Etter tapet har Ungarn en tøff jobb for å ta seg til fotball-VM. Avstanden opp til Sveits er åtte poeng etter fem spilte kamper.

Tok føringen

Ungarn klarte å tette igjen bakover den første halvtimen, før André Silva ga vertene en fortjent ledelse.

Raphaël Guerreiro la inn foran mål og på bakre stolpe fikk Silva tid og rom til å bredside ballen i nota.

Det var starten på et voldsomt trykk på Portugal.

Ronaldo-dobbel

Få minutter senere var Silva i rollen som servitør. Med et flott hælspark fikk portugiseren lagt ballen ned til Ronaldo som klinket lærkula i nettet.

20 minutter ut i andreomgang fikk spissen vist seg frem igjen. Hjemmelaget fikk frispark et stykke ut til høyre for 16-meteren og Ronaldo gjorde seg klar. 32-åringen hamret til og sendte ballen inn helt nede ved stolperoten til Péter Gulácsi.

Sveits på topp

Tidligere lørdag kveld vant Sveits 1-0 hjemme over Latvia.

Josip Drmic scoret oppgjørets eneste mål etter en drøy time, noe som sørget for at Sveits fortsatt topper gruppe B i VM-kvalifiseringen, tre poeng foran Portugal.

Gruppens to siste lag, Andorra og Færøyene, fikk med seg ett poeng hver etter at lagene spilte 0-0 i Andorra.