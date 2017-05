ANNONSE

CELTA VIGO - REAL MADRID 1-4:

Laget fra den spanske hovedstaden tok tre svært viktige poeng onsdag kveld da de slo Celta Vigo 4-1 borte i Galicia.

Real Madrid står nå med 90 poeng i La Liga - tre poeng foran Barcelona, og vil med uavgjort borte mot Malaga i siste serierunde vinne den spanske ligaen.

Onsdag kveld var det Cristiano Ronaldo som ble den store helten for gjestene da han scoret to av Real Madrids fire mål.

Scoringene kom på vakkert vis, og spesielt 1-0-målet var imponerende av portugiseren som banket ballen i mål fra cirka 16 meter.

- Ronaldo viser hvor god han er og hvor viktig han er. Han står frem når det gjelder som mest, kommenerte Viasats Petter Veland.

Svenske John Guidetti tente imidlertid et lite håp for Celta Vigo da han reduserte etter 69 minutter, men like etterpå økte Karim Benzema gjestenes ledelse til 3-1.

To minutter før slutt kunne også Toni Kroos notere seg for en scoring, og Real Madrid vant dermed 4-1.

Se høydepunktene fra kampen under: