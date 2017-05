Ronaldo sikret Real Madrid-seier i byderbyet

ANNONSE

REAL MADRID - ATLÉTICO MADRID 3-0:

To mål av Cristiano Ronaldo sikret Real Madrid et strålende utgangspunkt før returkampen i Champions League-semifinalene mellom Real og Atlético Madrid.

Først var han uslåelig i lufta da han stanget Real Madrid i en tidlig ledelse. I andre omgang viste han strålende skuddteknikk da han banket inn sitt andre mål for kvelden.

Med fem minutter igjen av kampen, kom Ronaldos tredje mål for kvelden. Portugiseren avsluttet en perfekt Real-kontring da han iskaldt satte ballen i mål.

Etter seieren var Ronaldo logisk nok godt fornøyd. Han vil likevel ikke ta det for gitt at laget er sikret en plass i Champions League-finalen.

- Det var en lagseier. Vi har en god fordel, men dette er ikke avgjort. Atlético er veldig sterke. De er ikke semifinalen uten grunn. Vi må være konsentrerte i returkampen, sier Ronaldo ifølge BBC.

- Han er utrolig

Toni Kroos imponerte stort på Real Madrids midtbane mot byrivalene.

- Det er et veldig godt resultat, og mye bedre enn vi forventet. Likevel var det bare den første av to kamper, sier Toni Kroos ifølge BBC.

- Vi hadde en ekstra mann på midtbanen, og vi kontrollerte kampen. Vi fikk spille ballen inn i farlige områder på banen.

Kroos er full av lovord om Ronaldo etter maktdemonstrasjonen.

- Det er herlig å ha en spiller som Ronaldo. Han er utrolig.

Selv om tapet etter hvert ble stort, har ikke Atlético-manager Diego Simeone gitt opp håpet om å ta seg til finalen.

- Jeg tror ikke det er umulig å komme tilbake fra 0-3. Det gjenstår en returkamp og vi har våre muligheter, sier Simeone.

SCORET: Cristiano Ronaldo sendte Real Marid i ledelsen.

Avfeier Ronaldo-tvil



Bare ti minutter hadde gått da hjemmelaget Real Madrid tok ledelsen. Cristiano Ronaldo fikk stå rimelig alene foran Atléticos mål, og da innlegget fra Casemiro fant veien til superstjernens hode, var scoringen et faktum.

Casemiros innlegg kom etter at Dani Caravajal hadde forsøkt et innlegg til Ronaldo.

Se Viasats eksperter kommentere situasjonen:

Caravajals innlegg til en offside-plassert Ronaldo ble stanget vekk, og da Casemiro fikk returballen, hadde portugiseren kommet seg på riktig side av offside-linjen.

Siden Ronaldo stod i offside i den første situasjonen, var det flere som tok til orde for at Real Madrids angrep skulle ha vært avblåst. I Viasats pausestudio ble dog dette avvist. Fotballekspert Morten Langli pekte blant annet på at Ronaldo ikke oppsøkte ballen i situasjonen.

- Ingen straffbar offside, konkluderte Langli i Viasats studio.

Real-dominans



De hvitkledde klarte å beholde pangstarten gjennom den første halvtimen av kampen. Atlético hadde på sin side problemer med å kjempe seg tilbake i kampen. Likevel kom Kevin Gameiro seg til en målsjanse alene mot keeper Keylor Navas, men sistnevnte slo til med en strålende redning for å stoppe den franske angriperen.

Real Madrid hadde ballen mest, og skapte også flest målsjanser. Både Karim Benzema og Luka Modric hadde gode muligheter til å øke hjemmelagets ledelse ytterligere.

Mot slutten av omgangen tok Atlético over mer av spillet fremover på banen, men klarte likevel ikke å få satt ballen i mål før pause. På overtid av den første omgangen fikk Dani Caravajal seg en trøkk, og måtte til slutt byttes ut. Nacho erstattet Caravajal etter pausen.

TØFFE DUELLER: Byderbyet mellom de to Madrid-lagene ble en tøff og intens kamp.

Tok grep

Atlético Madrid startet den andre omgangen uforandret, men etter at det første kvarteret av omgangen hadde gått uten nevneverdig bedring i spillet, tok Diego Simeone grep.

Ut forsvant Kevin Gameiro og Saul. Inn kom Fernando Torres og Nicolas Gatan.

Knappe ti minutter senere fulgte Atlético opp med å erstatte Yannick Ferreira Carrasco for Angel Correa, mens Real Madrid byttet inn Marco Asensio for Isco.

Hat-trick



Atléticos bytter fikk dog ikke den effekten som Simeone hadde håpet på. I stedet doblet Ronaldo Real Madrids ledelse med raust kvarter igjen av kampen.

En pasning fra Karim Benzema endte hos den portugisiske superstjernen, som banket ballen i mål.

Atléticos Filipe Luis forsøkte å stoppe Real Madrids angrep, men var uheldig og sendte i stedet ballen tilbake til Ronaldo.

Kvelden var tydeligvis ikke over for Ronaldo, for med fem minutter igjen av kampen dukket han opp på nytt. Etter et perfekt kontringsangrep av Real Madrid, fikk Ronaldo gleden av å sette inn sitt tredje mål for kvelden.

Returoppgjør



Returoppgjøret spilles på Atléticos hjemmebane, Vicente Calderón, onsdag 10. mai.

Der vil den endelige avgjørelsen komme om hvilket av de to Madrid-lagene som får møte vinneren av semifinalene mellom Juventus og Monaco.

Monaco spiller den første kampen på sin hjemmebane onsdag, før returoppgjøret spilles i Torino tirsdag 9. mai.