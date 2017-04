Ronaldo snudde til imponerende seier mot Bayern München

ANNONSE

BAYERN MÜNCHEN - REAL MADRID 1-2:

Arturo Vidal og Bayern München fikk en strålende start på kampen, og tok ledelsen da chileneren stanget ballen i mål etter et hjørnespark. Like før pause kom dog nedturen for Vidal da han brant et straffespark.

I stedet for at Bayern München økte ledelsen til 2-0, fikk Cristiano Ronaldo muligheten til å utligne til 1-1 like etter pause. Portugiseren var ikke vond å be, og styrte utligningen i mål forbi keeper Manuel Neuer.

Samme mann satte inn Real Madrids andre mål for kvelden da et kvarter gjenstod av kampen.

Det gir Zinedine Zidanes mannskap et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret på Santiago Bernabéu.

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos er likevel opptatt av å poengtere at jobben ikke er gjort.

- Det var et viktig steg, men det venter fortsatt et returoppgjør mot et godt lag som er et av favorittene til å vinne mesterligaen, sa han etter kampslutt.

Stanget Bayern i ledelsen

Real Madrid kom til den første virkelig store målsjansen da en heading fra Karim Benzema fant veien til tverrliggeren. Selv om Real Madrid viste seg som angrepsvillige, var det hjemmelaget som kunne juble for å ha tatt ledelsen i kampen.

Etter 25 minutters spill endte et hjørnespark på panna til Arturo Vidal. Den chilenske midtbanespilleren stanget ballen i mål bak en forfjamset Keylor Navas, som ikke evnet å hindre det tyske laget fra å ta ledelsen.

Like før pause kunne Arturo Vidal doblet hjemmelagets ledelse fra straffemerket etter at dommer Eriksson dømte straffespark etter det den svenske dommeren mente at Daniel Caravajal handset inne i Real Madrids sekstenmeterfelt.

TV-bildene viste at ballen så ut til å treffe brystet til Real Madrid-spilleren, og at det derfor ikke skulle vært straffespark. Uansett klarte ikke Vidal å sende ballen i mål, men skjøt i stedet langt opp på tribunen.

SCORET: Arturo Vidal sendte Bayern München i ledelsen etter 25 minutter.

Ronaldo ble historisk



Andre omgang var bare få minutter gammel da Cristiano Ronaldo satte inn 1-1-målet.

Et innlegg fra Caravajal fant veien til den portugisiske superstjernen, som sendte ballen videre forbi Manuel Neuer i Bayern München-målet.

Etter en times spill ble Ronaldo taklet av Javi Martinez, som ble belønnet med sitt andre gule kort for kvelden for udåden, og måtte dermed forlate banen med et rødt kort.

Etter det røde kortet tok gjestene Madrid kontrollen over kampen. Manuel Neuer måtte flere ganger varte opp med strålende redninger for å hindre Real Madrid fra å ta ledelsen.

Med et kvarter igjen av kampen, brast den tyske muren.

Et utsøkt innlegg fra Marco Asensio landet hos Cristiano Ronaldo. Som så mange ganger før banket Ronaldo ballen i mål. Dermed sikret han Real Madrid et strålende utgangspunkt foran returoppgjøret i Madrid.

Målet er Ronaldos mål nummer hundre i UEFAs europeiske turneringer, og portugiseren er den første som når denne milepælen.

