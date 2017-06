RIK: Real Madrids Cristiano Ronaldo kan smile hele veien til banken, ifølge Forbes' liste over de 100 best betalte idrettsutøverne. Foto: Phil Rees/rex/shutterstock (Shutterstock)

Ronaldo topper Forbes riking-liste

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo tjente i fjor over 780 millioner kroner og topper magasinet Forbes' liste over verdens 100 best betalte idrettsutøvere.