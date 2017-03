Ronny Deila tror på forsterkninger - dette jakter Vålerenga

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Overgangsvinduet i Norge stenger fredag 31. mars og slik sett begynner det å haste for de klubbene som ønsker forsterkninger før seriestart i Eliteserien. Vålerenga-trener Ronny Deila sier til Nettavisen at osloklubben fortsatt håper på nye folk inn.

- Ja, da, vi ser etter måter å forsterke laget, og det er en uke igjen. Så vi skal bruke den. Vi ser etter en forsvarsspiller og muligens en midtbanespiller også, vi får se, sier Deila til Nettavisen.

- Ønsker å forsterke



VIF-sjefen sier han har flere aktuelle spillere på «blokka».

- Det er flere vi er interesserte i, men det er langt fra interesse til en kontrakt. Jeg kan si at vi er interessert i flere spillere, og at vi ønsker å forsterke oss, men det er for tidlig å si noe om enkeltspillere.

Etter det Nettavisen erfarer så skal Bodø/Glimts Mathias Normann være blant spillerne som Deila og VIF ser på muligheten for å hente. Det var nettstedet Bodø Nu som først meldte om VIFs interesse.

Treneren ønsker imidlertid ikke å gå inn på konkrete navn.

- Vi må jo begynne å nærme oss en løsning dersom vi skal rekke det innen fredagen, sier Vålerenga-sjefen med et lurt smil og legger til:

- Jeg tror du kan forvente at det kommer forsterkninger denne uka.

- Blir viktig

Normann har tidligere sagt til Nettavisen at han ikke ønsker å bli værende i Bodø/Glimt og spille i Obos-ligaen den kommende sesongen.

Men selv om den lovende midtbanespilleren har blitt koblet med flere klubber, blant andre Rosenborg, så er han fortsatt Bodø/Glimt-spiller.

Selv ønsker ikke Normann å kommentere VIF-ryktene til Nettavisen

Bodø-trener Aasmund Bjørkan på sin side, tror ikke at 20-åringen forsvinner fra Aspmyra-klubben nå i vintervinduet.

- For to år siden spilte han i andredivisjon, i fjor var han i Eliteserien og presterte godt nok til at han var interessant for andre klubber. Samtidig så har han fortsatt steg igjen å ta, og vi er sikre på at han blir en viktig spiller for Bodø/Glimt i 2017, sier Bjørkan til Nettavisen.

TIL VÅLERENGA? Etter det Nettavisen kjenner til skal Mathias Normann være blant spillerne som Vålerenga ønsker seg.

- Jeg har også lyst til å være Eliteserie-trener, så alle har lyst til å spille på øverste nivå. Det er ikke noe unaturlig det. Det viktigste for Mathias er at han er fokusert på å jobbe hardt, og ha en god utvikling. Bodø/Glimt har et bra lag, har jobbet godt og som sagt så har klubben foreløpig takket nei til de budene som har kommet. Jeg tror ikke det skjer noe før overgangsvinduet stenger som forandrer på dette, sier treneren videre.

- Flere bud



Han bekrefter likevel at det er stor interesse for Normann.

- Ja, det har vært bud fra flere klubber på Mathias, sier han.

- Det er mange klubber som er inne og snuser, og det er jo hyggelig. Vi ønsker å skape profiler og Mathias har gjennom den jobben han gjorde, og klubben gjorde, blitt en profil. Så håper jo vi at vi kan være med og hjelpe Mathias med å ta videre steg. Hvorvidt det er i Bodø/Glimt eller et annet sted vil tiden vise. Det er ingenting som tyder per nå på at Bodø/Glimt kommer til å selge Mathias før vinduet stenger, sier Bjørkan.

Så langt i vinter har Vålerenga forsterket med folk som Felix Myhre, Bård Finne, Chidera Ejuke og Deila-kjenningen Muhamed Keita.

Ivan Näsberg er også tilbake fra lån i Varberg.

Vålerenga-treneren forteller at troppen begynner å ta god form.

- Ja, vi ser definitivt mer ut som mitt lag. Jeg føler vi er mye mer energiske, mer direkte og er mer kompakte og aggressive i det høye presset. Det er det som skal kjennetegne Vålerenga, sier Deila.

Vålerenga serieåpner hjemme mot Viking mandag 3. april.

