Rooney reddet United med historisk scoring

STOKE - MAN. UTD - 1-1:

Rooney scoret Uniteds 1-1-mål tre minutter på overtid og tok dermed rekorden fra Bobby Charlton som klubbens toppscorer gjennom tidene.

Samtidig reddet han ett poeng på Britannia Stadium for et sløsende United-lag.

- Å gjøre noe slik på det tidspunktet. En mesterlig spiller, var de rosende ordene fra Brede Hangeland i TV 2-studioet etter kampen.

Rooney selv beskriver det som en stor ære å overta rekorden fra Bobby Charlton.

- Det betyr ekstremt mye for meg. Jeg er veldig stolt, sier Rooney ifølge BBC.

Charlton: - Lyver hvis jeg sier jeg ikke er skuffet



Charlton selv sier følgende til Uniteds hjemmesider om at rekorden nå tilhører en annen.

- Jeg må innrømme at jeg har blitt vant til å være klubbens toppscorer og æren det medfører. Vi har hatt noen utrolige spisser i klubben som har scoret masse mål, men det har blitt mer og mer åpenbart at det var Rooney som skulle ta rekorden, sier Charlton i en uttalelse.

Men United-ikonet innrømmer at han gjerne skulle beholdt rekorden selv.

- Jeg hadde løyet hvis jeg sa jeg ikke var skuffet over å ha mistet rekorden. Men samtidig kan jeg med hånden på hjertet si at jeg er glad på Waynes vegne. Han fortjener en plass i historiebøkene, mener Charlton.

Mourinho: - Nå er Rooney en legende

United-manager José Mourinho var skuffet over det han mener er utrolig sløsing av sjanser. Men han tar med seg det positive og mener Rooney skal være stolt av rekorden.

- Det er rekorden for den største klubben i England og en av de største klubbene i verden. Før tilhørte rekorden en av legendene i engelsk fotball. Nå er Wayne en legende i United, sier Mourinho ifølge BBC.

Uavgjort-resultatet kan beskrives som et lite ran for Stokes del. United hadde åtte avslutninger på mål i løpet av kampen, vertene hadde én.

United ser dermed ut til å ha mistet seiersformen de lenge har hatt i Premier League. Nå står klubben med to strake kamper uten seier.

Store sjanser



Kampens eneste scoring kom etter 19 minutter. Hjemmelagets Marko Arnautovic fant Erik Pieters i boksen, og forsvarsspilleren forsøkte å legge ballen inn foran mål. I stedet traff han en uheldig Juan Mata, som sendte ballen i eget nett. Dermed tok Stoke ledelsen 1-0.

United kom bedre med i kampen etter hvert og skapte et par gode muligheter. Mata hadde ingen god dag på jobben og skjøt høyt over på blankt mål da han fikk ballen på fem meter fra Zlatan Ibrahimovic etter en halvtime.

DÅRLIG DAG: Juan Mata forteller neppe barnebarna om lørdagens kamp mot Stoke.

Fem minutter senere kunne Ibrahimovic utlignet da Henrikh Mkhitarjan gjorde et strålende forarbeid, men svensken valgte å prøve en pasning i stedet for å skyte. Det gjorde at Stoke fikk klarert.

Tre minutter før pause fikk Paul Pogba en gedigen mulighet. Han hamret til på volley etter et innlegg, men den knallharde avslutningen gikk dessverre for United rett på keeper Lee Grant.

Tverrligger

Etter hvilen ropte United på straffespark da et innlegg fra Pogba fant Juan Mata og spratt opp i hånda på Pieters. Dommer Mark Clattenburg vinket imidlertid spillet videre.

Fire minutter før slutt var United nær utligning. Jesse Lingard fikk ballen på 25 meter og druste til, men dessverre for gjestene gikk ballen via tverrligger og over mål.

Tre minutter før slutt reddet altså Rooney ett poeng med et fantastisk frisparkmål.

Dermed endte det 1-1 lørdag.

Uniteds neste kamp spilles allerede på torsdag, når Hull venter i ligacupen-semifinalens andre kamp. Stokes neste kamp spilles ikke før 01. februar når Everton venter til ny Premier League-kamp.

HISTORISK: Wayne Rooney.

Big congratulations @WayneRooney on his 250th @ManUtd goal & breaking the all time record!! Huge achievement... when's the statue going up!! — Andrew Cole (@vancole9) January 21, 2017

Congratulations @WayneRooney fantastic achievement — Bryan Robson (@bryanrobson) January 21, 2017

Well done to Wayne Rooney a great achievement 250 goals at Man Utd & to be their leading goalscorer. Even better he's a Scouser! — Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2017

