Rosenborg ble overkjørt i Spania

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Trønderne var aldri i nærheten av poeng i Europa League-møtet med Real Sociedad.

REAL SOCIEDAD - ROSENBORG 4-0:

Rosenborg fikk det som ventet tøft i Europa League-møtet med Real Sociedad i San Sebastian torsdag.

To mål av Diego Llorente, ett av David Zurutuza, samt et selvmål av Jørgen Skjelvik gjorde at resultattavlen viste 4-0 til hjemmelaget da kampen var over.

- Fikk gjøre som de ville

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen vedgår at Rosenborg tapte for et bedre fotballag.

- Det var et brukbart fotballag vi møtte, og de scoret på sin første målsjanse. Etter det fikk de gjøre som de ville. Vi ble for passive og mistet ballen alt for enkelt. Vi så engstelige ut, synes jeg, sa Ingebrigtsen til MAX.

Kjetil Rekdal, som kommenterte kampen for Max, mener RBK aldri var i nærheten mot sine spanske overmenn.

- Jeg synes ikke Rosenborg har kommet seg opp på sitt beste. Det er de helt avhenig av. Det skal ikke være så stor forskjell på Rosenborg og Real Sociedad. De får en grusom start etter 0-2 på ti minutter. Rosenborg er ikke et dårlig lag i norsk målestokk, men mot Real Sociedad blir de, i dag i alle fall, smågutter, sa Rekdal.

RBK fikk kjørt seg

Real Sociedad la press på Rosenborg fra start og brente et par brukbare sjanser før André Hansen måtte hente dagens første ball ut av nettet.

Etter en kort corner prøvde Asier Illarramendi skuddet fra 20 meter. André Hansen burde hatt håndtert skuddet på en bedre måte, men ga retur rett i beina på Diego Llorente, som enkelt kunne sette inn 1-0.

Bare to minutter senere smalt det igjen fra vertene. Sociedad-legenden Xabi Prieto tok med seg ballen framover i banen og la ballen inn til David Zurutuza, som headet inn hjemmelagets andre.

HJEMMEJUBEL: Diego Llorente jubler etter å ha sendt Real Sociedad i ledelsen.

Fem minutter før pause gikk det fra vondt til verre for trønderne. Vegar Eggen Hedenstad slo en «icing-pasning» som ikke kom lenger enn til midtsirkelen. Carlos Vela fant Xabi Prieto, som la ballen inne i feltet. Der ble Jørgen Skjelvik presset såpass hardt at han satte ballen i eget mål.

Adegbenro farlig frempå

Det var vertene som fortsatte å styre kampen også etter pause. Etter 54 minutter åpnet Xabi Prieto igjen RBK-forsvaret med en nydelig pasning. Willian José avsluttet fra skrått hold, men blåste ballen over mål.

Like etterpå var innbytter Juanmi bare et urent treff på ballen fra å øke ledelsen etter nok et nydelig gjennomspill.

Nærmest for Rosenborg var Samuel Adegbenro, som fikk to gode sjanser til å redusere for gjestene, uten å lykkes.

I stedet smalt det i motsatt ende av banen. En corner ble skrudd inn fra høyre, og Llorente regelrett knuste Tore Reginiussen i lufta og stanget inn 5-0.

I den andre kampen i Gruppe L vant Zenit St. Petersburg enkelt 4-0 borte mot Vardar Skopje.

Mest sette video idag