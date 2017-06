Rosenborg bøtelagt av NFF

ANNONSE

Rosenborg er ilagt en bot på 55.000 kroner fordi RBK-supporterne kastet et knallskudd inn på banen i kampen mot Sarpsborg 08.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding torsdag.

NFFs påtalenemnd anmeldte Rosenborg BK til Doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av at det som skjedde i kampen 1. mai. Det skal ha blitt antent tre knallskudd blant Rosenborgs supportere.

Knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen og landet like bak og ved siden av det ene målet, heter det i pressemeldingen.

Forbud mot fyrverkeri



På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, herunder bildebevis, finner utvalget det bevist at Rosenborg-supporterne har forholdt seg som beskrevet i påtalenemndas anmeldelse.

NFF skriver videre:

«Det følger av NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser at det er forbud mot å ha med fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt inn på arenaen. Videre følger det av de samme bestemmelsene at aktiviteter supporterne ønsker å gjennomføre i forbindelse med arrangementet, skal på forhånd avtales og organiseres av arrangerende klubb. Det understrekes uttrykkelig at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets tilhengere etter bestemte retningslinjer».

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial, ifølge NFF.

«Det fremgår av NFFs lov at en klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av dens tilhengere i tilknytning til den kamp klubben deltar i. Det stilles ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum, jamfør reaksjonsreglementet. Utvalget finner det godtgjort at personer som har handlet på vegne av klubben har handlet forsettlig, og klubben er således objektivt ansvarlig», skriver forbundet videre i pressemeldingen.

«Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser er at bruk av pyroteknisk materiale utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment. Bruk av knallskudd er forbundet med en relativt høy faregrad, samt at bruken er egnet til å skape frykt og panikk blant tilskuerne og kampens aktører».

Straffet for lignende før



Det legges i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på tribunen og i en tilskuermengde. Handlingen ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en større risiko for skade.

Videre legges det i skjerpende retning vekt på at knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen, hvor kampens aktører og funksjonærer befinner seg.

«Fotballkamper er å anse som en familieaktivitet som både barn og voksne har glede av, og det er etter Utvalgets oppfatning viktig at dette hensyn ivaretas. Derfor er det vesentlig at sikkerheten til enhver tid oppleves som god. Det forhold at personen som ble utsatt for knallskuddet var et barn som frivillig stiller opp som ballgutt og ønsker å bidra på eliteseriekampene, tilsier etter Utvalgets oppfatning av sanksjonen bør skjerpes ytterligere», skriver Norges Fotballforbund.

Rosenborg skal tidligere ha blitt straffet for lignende overtredelser.

«I formildende retning vektlegges klubbens håndtering av hendelsen, ved at vedkommende som antente og kastet knallskuddene har blitt identifisert og sanksjonert. Det legges videre i formildende retning noe vekt på at det var et begrenset omfang av ulovlig pyroteknisk materiale som ble benyttet», står det videre i pressemeldingen fra NFF.

Beslutningen kan ankes og er følgelig ikke rettskraftig ennå.

Rosenborg har enn så lenge ikke hatt anledning til å kommentere saken.

