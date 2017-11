Rosenborg er seriemester - Molde skuffet

Rosenborg er vinnerne av årets Eliteserie etter at Molde ikke klarte å slå Kristiansund lørdag kveld.

Det meste har lenge tydet på at Rosenborg kom til å stikke av med seriemesterskapet også denne sesongen, men det var først lørdag kveld at det ble sikret.

For Molde var avhengig av tre poeng hjemme mot KBK for å ha en teoretisk mulighet til å ta igjen trønderne. Det klarte de imidlertid ikke, og Rosenborg kan dermed igjen kalle seg seriemestere - til tross for at de har igjen tre kamper av årets sesong.

Det er tredje gangen på rad at Rosenborg stikker av med seieren i Eliteserien.

Denne sesongen fikk de lenge god kamp fra både Sarpsborg 08 og Brann. Sistnevnte ledet faktisk Eliteserien etter 13 serierunder, men i den andre halvdelen av sesongen har Rosenborg rykket ifra konkurrentene.

Trønderne har ledet ligaen siden 26. juni, og lørdag kveld var altså årets seriemesterskap sikret.

Feiringen må spillerne riktignok vente med. Allerede søndag kveld skal Rosenborg i aksjon borte mot Aalesund.

