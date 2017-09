Rosenborg imponerte i Europa League

Vardar Skopje hadde lite å stille opp med i Trondheim.

ROSENBORG - VARDAR SKOPJE 3-1:

Rosenborg henger med i Europa Leagues Gruppe L etter at makedonske Vardar Skopje ble slått 3-1 på Lerkendal torsdag.

Nicklas Bendtner, Anders Ågnes Konradsen og Vegar Eggen Hedenstad scoret målene, som gjør at står á poeng med Real Sociedad etter at to av seks runder er ferdigspilt.

Bendtner hylles

I tillegg til målet, bidra Bendtner med en nydelig målgivende pasning til Eggen Hedenstad. Dansken, som virkelig ser ut til å ha funnet høstformen, var godt tilfreds etter kampslutt.

- Jeg synes vi spiller en god kamp, og vi får kjørt ballen godt rundt. Vi spiller kanskje saktere enn det vi helst vil, men vi kommer til noen gode sjanser. Vi har en god kjemi i laget, så vi vinner fortjent, sa Bendtner til Max.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var full av lovord om sin danske spiss etter kampslutt.

- Han er i bra form for tiden. Folk ser ham i kamp, så alle ser at det er en fantastisk fotballspiller. Vi har sett det stort sett hver dag på baksiden her på trenignsanlegget. Som resten av laget, har han bra selvtillit, og da kan man ta fram sånne ting - ikke alle av oss, men en del.

Også Kjetil Rekdal, som kommenterte kampen for Max, tok fram superlativene.

- Mer Bendtner-magi. Det beste med det er at Bendtner vet hva han gjør. Det hælsparket er superklasse, sa Eurosports Rekdal etter 3-0-målet.

1-0: Nicklas Bendtner feirer sin straffescoring med Mike Jensen og Samuel Adegbenro.

Stolpetreff og straffe

Det var Rosenborg som startet kampen klart best, men aller nærmest scoring i åpningskvarteret var likevel gjestene fra Makedonia på én av få visitter i RBKs sekstmeter.

Dejan Blazevski dro med seg inn i banen og fyrte av fra 20 meter. Ballen gikk så vidt innom hodet til Jørgen Skjelvik og fingertuppene til André Hansen før den smalt i stolpen.

Midtveis i omgangen ble RBK tildelt straffespark etter at Nicklas Bendtner ble feid over ende av Visar Musliu innenfor sekstenmeteren. Dansken fikk ballen fra Brynjar Meling, dro den vakkert med seg, før Musliu kom for sent inn i situasjonen.

Keeper Filip Gacevski gikk riktig vei, men straffen fra Bendtner var godt plassert og 1-0 til trønderne.

Drømmescoringer

Kampens store øyeblikk var det Anders Konradsen som sto for da han etter 56 minutter tok med seg ballen innover fra venstre, før han limte den oppe i krysset, uttakbart for keeper Gacevski.

Midtveis i den andre omgangen viste Bendtner klasse da han hælsparket ballen gjennom til Vegar Eggen Hedenstad, som avsluttet med venstrebeinet via keeper og i mål.

Ti minutter før slutt var gjestene nær ved å utligne, men Meling dukket opp som en reddende engel på streken da André Hansen var utspilt.

Helt på tampen chippet brasilianske Juan Felipe inn trøstemålet over Hansen og fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Den andre kampen i Gruppe L, mellom gruppefavorittene Zenit og Real Sociedad endte med 3-1-seier til Russland.

