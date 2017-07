Rosenborg kjørte over Sandefjord på eget gress

Avgjorde kampen i første omgang.

ROSENBORG - SANDEFJORD 5-1:

Det var ikke mye som minnet om sommer i Trondheim på lørdag, med elleve grader på gradestokken og regn i lufta over Lerkendal før avspark i møtet mellom Rosenborg og Sandefjord.

Dermed var vertene, som ikke har vært opp mot sitt vante nivå så langt i sesongen, tvunget til å varme Lerkendal-publikummet med morsom fotball i stedet for å la julisola gjøre den jobben.

Det klarte de sorte og hvite til de grader, som til slutt vant 5-1 over vestfoldingene.

- Klare for Europa

- En bra fotballkamp av oss. Vi er konsentrert og tålmodige fra start av. Vi bruker ballen bra, og får dem til å springe mellom. Da blir rommene større og større, og de er vi veldig gode til å ta vare på, sier Pål André Helland til Max etter kampen.

Han melder Rosenborg-laget, som har blitt kritisert tidligere i sesongen, klare til å gå løs på Europa-eventyret som venter i sommer og i høst.

På onsdag møter trønderne irske Dundalk i andre kvalifiseringsrunde tkil Champions League.

- Vi har fått litt kritikk for ikke å score nok mål. De siste kampene har vi vel 11 mål på de tre siste. Det er bra. Så skal vi stenge igjen butikken bak der og ta oss videre i Europa, lover Helland.

Klønete straffe

Kampen var punktert og avgjort allerede da lagene gikk til pause, etter at Rosenborg hadde nettet fire ganger i løpet av den første omgangen.

Midtveis i første omgang kom den første scoringen, da Matthias Vilhjálmsson skled inn sin sjette scoring for sesongen etter et innlegg fra Pål André Helland.

Mindre enn ti minutter senere gjorde Victor Demba Bindia vondt verre for eget lag, da Sandefjord-spilleren brukte hånda for å slå Tore Reginiussen i lufta inne i eget felt.

Dommer Martin Lundby blåste straffe, Nicklas Bendtner var sikker som banken, og sendte keeper motsatt vei mens han klistret ballen inne ved høyre stolperot.

Ingen drømmemotstander

Dermed kunne også Demba Bindia konstatere at Rosenborg ikke har vært drømmemotstanderen denne sesongen. I møtet mellom de to lagene i andre serierunde ble han utvist på stillingen 0-0, i kampen som til slutt endte 3-0 til Rosenborg.

Nå sørget han for straffesparket som gjorde jobben for Sandefjord nærmest umulig på lørdag.

Og umuligere skulle det bli.

NY MARERITTKAMP: Sandefjords Victor Demba Bindia får gult kort av dommer Martin Lundby etter å ha sørget for straffespark for Rosenborg på lørdag. Samme mann ble utvist i motsatt møte i vår.

Herlig overhopp av Helland

Bare to minutter etter 2-0-scoringen la Mike Jensen på til 3-0, da han ble spilt gjennom av Jørgen Skjelvik og fra skrått hold satte ballen mellom beina på keeper Ingvar Jónsson.

4-0 kom sju minutter før pause, etter et vakkert angrep av Rosenborg.

Målscorer Jensen satte i gang en kontring for Rosenborg, og sendte en pasning i retning av Pål André Helland. Kantspilleren fintet skudd, men hoppet i stedet elegant over ballen, som havnet hos Vegar Eggen Hedenstad. Backen kunne sette ballen i tomt mål, og juble over sin første scoring i årets sesong.

Andre omgang ble en ren transportetappe for serielederne, som hadde flere sjanser til å øke ledelsen ytterligere.

Forsøk på innlegg ble drømmemål

Det skjedde imidlertid ikke før kvarteret før slutt, da Vegar Eggen Hedenstad bestemte seg for at én scoring mot Sandefjord ikke var nok.

Eller: I sannhetens navn skal det sies at backen antakelig ikke forsøkte å score i det hele tatt.

En herlig chip fra Fredrik Midtsjø sendte Eggen Hedenstad gjennom på kant, før han slo ballen inn mot feltet med strak vrist. Han traff imidlertid på utsiden av foten, noe som gjorde at ballen gikk i en bye over keeper Jónsson og i lengste kryss - til noe som så ut som en fantastisk, men også heldig, scoring.

Komfortabel tabelltopp

Fire minutter før slutt fikk Sandefjord en trøstescoring ved lagets toppscorer Flamur Kastrati, som imidlertid ikke betød noe annet enn nettopp trøst.

Med 5-1-seieren topper Rosenborg tabellen med 32 poeng, fem mer enn Brann på andreplass - som på sin side møter Stabæk på søndag.

Sandefjord er på tolvteplass, og har tre poeng ned til Strømsgodset på kvalikplass.

