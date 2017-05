Rosenborg-leiren slakter Nadderud-gresset: - Det virker som om de gjør det med vilje

ANNONSE

NADDERUD (Nettavisen): - Å spille vår fotball på denne banen her er umulig, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Nettavisen etter at hans gutter hadde spilt 0-0 mot Stabæk på Nadderud på lørdag.

Det skjedde etter at hjemmelaget Stabæk hadde hatt det meste av spillet og de største sjansene, og det var faktisk de suverene serielederne fra Trondheim som kunne være mest fornøyd med det ene poenget.

Men i pressesonen etter kampen var det ikke mange fornøyde trøndere å se.

Tvert imot. Det lyste irritasjon av Rosenborg-spillerne lang vei.

- Elendig drittbane

Mushaga Bakenga, for eksempel. Å kalle ham spesielt blid etter oppgjøret ville være en overdrivelse det nordkoreanske statsapparatet verdig.

På spørsmål fra Nettavisen om hvordan han opplevde kampen, svarer han slik:

- Den ble sånn den måtte bli, når det er en så elendig drittbane. Det ble kriging og en dårlig kamp?

- Du trivdes ikke på gressmatta her ute?

- Jeg var ikke den eneste. Jeg blir irritert, jeg. At det går an å ha det sånn. Men sånn er det, sier Bakenga.

Ble ikke vannet

Lagkamerat Mike Jensen er heller ikke nådig i sin omtale av underlaget denne lørdagen.

- Det er elendig. Elendig. Forferdelig. Et alt for dårlig nivå på banen, det sier seg selv. Så kan du spørre Stabæk om hvorfor de ikke har lyst til å sette på vannet, så spillet i det minste kan bli litt bedre, sier dansken.

Før kampen fikk nemlig Rosenborg-leiren beskjed om at det ikke ville bli vannet på banen før oppgjøret. Grunnen var etter sigende at snøfallet denne uka kombinert med damekamp på fredag satte matta i fare for å gå i oppløsning dersom den ble vannet.

- Burde det være mulig for en eliteserieklubb å stelle bedre med gresset sitt?

- Ja, nei, det vet jeg ikke, svarer Mike Jensen.

- Vi sliter også litt med en vanskelig bane oppe hos oss. Vi kan ikke kontrollere værgudene, men man kan gjøre noe. Man kan i det minste vanne banen. Å spille fotball i en sandkasse med store huller i, det går ikke. Det er for dårlig.

FORBANNET: Mushaga Bakenga pådro seg et gult kort, og ble aldri helt venn med ballen mot Stabæk.

- Foretrekker du kunstgress fremfor dette?

- Dette handler ikke om diskusjonen om kunstgress eller naturgress. Det handler mer om at det virker som om de ikke vil gjøre det beste for banen, mener Rosenborgs danske kaptein.

- En ren sandkasse

Keeper Arild Østbø, som sto en gnistrende kamp bakerst for Rosenborg, slet også med underlaget.

- I første omgang sto jeg i en ren sandkasse. Det var bare sand. Så egentlig kan vi prise oss lykkelige over at de ikke skjøt mer i første omgang, sier keeperen.

- Vi vil jo spille ut bakfra, trille litt ball og ha litt possession, men banen byr ikke opp til det når den er som den er, legger Østbø til.

Overrasket Ingebrigtsen

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen vil imidlertid ikke legge skylden for de dårlige baneforholdene på Stabæk.

- Er du overrasket over at underlaget er som det er?

- Ja, svarer treneren klart og tydelig.

- Du steller ikke mye med gressmatta når du klarer å få den sånn her, det gjør du ikke. Men det er ikke Stabæk sin feil, det her er et kommunalt anlegg. Men du må ha noen som bryr seg om det, som er nøye og følger med. Vi trener hver dag på gressbanen vår, og den er ti ganger så bra som denne, sier Ingebrigtsen.

- Dette ødelegger spillerne våre

Stabæk-trener Toni Ordinas er langt på vei enig med lørdagens motstandere.

- Men det er sånn for oss også. Du kan se for deg spillere som Tonny Brochmann, (Tortol) Lumanza, (El-Hadji) Ba og Jeppe Moe - denne banen ødelegger de spillerne. Men inntil banen er god, handler hver eneste kamp her om å få maksimalt ut av hvert eneste minutt, sier spanjolen.

KONTAKTSKAPENDE: Kåre Ingebrigtsen rakk å irritere Stabæk-fansen i løpet av kampen med lite selvhøytidelig gestikulering, som nok også bidro til et og annet ufrivillig smil.

Han øyner lys i enden av tunnelen for sin klubb.

- Det er derfor vi er så glad for at Bærum kommune har startet en plan. Med en ny stadion vil vi få et mye bedre scenario enn dette, sier Ordinas.

- Forbanna piss

Det hjelper imidlertid ikke på humøret til Mushaga Bakenga.

- Jeg skal ikke klage for mye på det. Vi var dårlige selv også, sier angrepsspilleren.

- Men selvfølgelig blir det vanskelig. Jeg var alene med keeper da ballen bestemte seg for å stoppe opp og bremse. Det var noe forbanna piss, erklærer han.

Noe positivt kunne Rosenborg-spillerne imidlertid trekke ut av oppgjøret mot Stabæk - nemlig motivasjon til å slå tilbake mot Tromsø førstkommende tirsdag.

- Det var det eneste vi tenkte på i garderoben. 16. mai skal vi spille på en fotballbane. Og vi skal spille bra fotball, sier Bakenga iltert.

