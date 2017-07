Rosenborg med godt resultat mot Celtic

Trønderne var nærmest seieren og har fortsatt alle muligheter til avansement.

CELTIC - ROSENBORG 0-0:

Rosenborg spilte uavgjort 0-0 borte mot Celtic i tredje runde av kvalifiseringen til Champions League onsdag kveld.

Trønderne har dermed et godt utgangspunkt før returkampen, som spilles på Lerkendal i Trondheim 2. august, onsdag i neste uke.

Rosenborg skapte flere gode sjanser mot skottene og både Yann-Erik De Lanlay og Nicklas Bendtner hadde store sjanser til å finne nettet.

- Hadde vi scoret, hadde vi hatt en fantastisk bortekamp. Da hadde vi vunnet 1-0. Vi burde scoret, men det er små marginer på dette nivået. Det er ålreit med 0-0, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter kampen ifølge TV 2.

- Nå er det en finale. Alt handler om å vinne, legger han til.



Ajer banens beste



Celtic, som manglet flere av sine beste spillere, slet med å skape de helt store sjansene mot trønderne, som hadde god kontroll defensivt.

0-0 betyr likevel at en Celtic-scoring på Lerkendal kan gi skottene en fordel, siden bortemålsregelen gjelder, ved scoringer og uavgjort.

Kristoffer Ajer, som spilte sin første kamp fra start for Celtic, ble kåret til banens beste spiller av hjemmefansen i møte med sine landsmenn.

Han sa følgende til Celtic TV etter kampen:

- Det stort for meg å spille en kamp. Jeg trener hardt for å få slike muligheter. Jeg var nervøs, men heldigvis holdt vi nullen, sier Ajer.

Skapte lite



Det var Celtic som styrte første omgang i Glasgow, men gjestene fra Norge forsvarte seg meget bra og så svært solide ut bakover på banen.

Stopperduoen Tore Reginiussen og Jørgen Skjelvik hadde stort sett kontroll da Celtic gikk i angrep og ryddet unna med stor ro.

Elleve minutter var spilt da vertene fikk sin første sjanse. Både Stuart Armstrong og Tom Rogic kom til avslutninger, men begge ble blokkert.

Kristoffer Ajer startet kampen for det skotske laget og kom til en heading på en corner etter 13 minutter, men ballen gikk et stykke over mål.

Dette var nordmannens første kamp fra start for Celtic.

RBK yppet seg



Rosenborg på sin side var tålmodige og gikk på kontringer når anledningen var der. I det 23. minutt spilte Mike Jensen en god ball inn bak Celtics forsvar og Milan Jevtovic vendte bort Kieran Tierny og avsluttet, men Ajer var på plass og fikk blokkert fra RBK-spilleren.

Etter 33 minutter slo Rosenborg et langt frispark og Anders Konradsen plukket opp kula nede ved dødlinjen. Midtbanespilleren kranglet seg forbi Celtics Scott Brown og fyrte av mot nærmeste kryss, men Craig Gordon hadde få problemer med å bokse ut til en corner, som det ikke ble noe av.

Celtic fortsatte å angripe via backene Mikael Lustig og Tierny, men innleggskvaliteten var som oftest dårlig og RBK fikk ryddet unna.

AJER FRA START: Kristoffer Ajer i aksjon for Celtic mot Rosenborg.

Til tross for at hjemmelaget dominerte banespillet sto det fortsatt 0-0 etter de første 45 minuttene i en til da sjansefattig kamp i Skottland.

Enorm sjanse



Kort tid ut i andre omgang fikk RBK en glimrende dødballmulighet da Birger Meling ble lagt i bakken ved kanten av 16-meteren. Vegard Hedenstad fyrte av frisparket direkte på mål fra spiss vinkel og keeper Gordon måtte trå til med en god reaksjonsredning for å slå ballen unna.

Og trønderne fortsatte å skape farligheter på Celtic Park. I det 61. minutt fikk Mike Jensen ballen av Nicklas Bendtner og spilte videre inn til Jevtovic inne i boksen. Han la på tvers til Yann-Erik De Lanlay som fikk avsluttet fra kort hold, men satte ballen over tverrliggeren. En enorm sjanse for gjestene og meget bra angrepsspill i forkant.

Like etter fant Hedenstad en upresset Bendtner til venstre inne i 16-meteren, men danskens avslutning ble enkelt reddet.

Bendtner bommet



Celtic slet med å skape det helt store, også etter pause, men etter 70 minutter fikk vertene sin største sjanse så langt i kampen.

James Forrest dro seg forbi et par RBK-spillere, før han avsluttet fra spiss vinkel, men keeper André Hansen kunne se ballen gå like utenfor.

Fem minutter senere var det farlig i andre enden. Jensen la inn langs bakken mot Bendtner, men i god posisjon, bommet spissen på ballen.

Rett etter var Jensen på farten igjen. Kapteinen plukket opp en dårlig klarering og tok med seg ballen inn i feltet, men skuddet ble blokkert.

Ingen av de to lagene klarte å få ballen i mål i løpet av 90 minutter og tillagt tid, og dermed er det helt åpent før returen i Trondheim.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!