Rosenborg-reserven reddet poeng for serielederne

STABÆK - ROSENBORG 0-0:

NADDERUD (Nettavisen): Rosenborg kom til Bærum som suverene serieledere på lørdag, med seks seiere og en uavgjort før kampen mot laget som sist sesong var ti minutter fra å rykke ned fra Eliteserien i kvalikkampene mot Jerv.

Men Rosenborg har ikke vært spillemessig så overlegne som man skulle tro, og Stabæk har fremstått som et helt nytt lag denne sesongen - med Ohi Omoijuanfo som toppscorer i serien med sju mål på like mange kamper.

Dermed var det toppoppgjør på Nadderud, med tredje- mot førsteplass, og følgelig var landslagssjef Lars Lagerbäck og toppfotballsjef Nils Johan Semb på plass for å overvære oppgjøret.

Og kanskje hadde de Ohi Omoijuanfo spesielt i kikkerten gjennom matchen. Men det var en annen - og ganske uventet - mann som sto fram på den humpete gressmatta i Bærum.

Rosenborgs keeperreserve Arild Østbø startet nemlig for en skadet André Hansen, og takket for tilliten med å redde Rosenborg fra deres første tap for sesongen.

- Sinnssvak redning

- Han fremstår som en matchhelt! var MAX-kommentator Kenneth Fredheims konklusjon, da Østbø midtveis i andre omgang leverte en feberredning etter en heading fra El Hadji Ba.

- Det er en sinnssvak redning av Arild Østbø. Det er en meget god redning, la ekspertkommentator Kjetil Rekdal til.

For vertene dominerte gjennom hele kampen, og var uheldige som ikke tok Rosenborg-skalpen i et meget underholdende oppgjør som ikke fortjente å ende målløst.

Stabæk gikk villige i angrep, og var også farlige på kontringer når gjestene forsøkte å svare på presset.

Svære sjanser

Som da Mike Jensen leverte en stygg feilpasning midtveis i første omgang, og Luc Kassi kunne overta. 22-åringen slapp ballen videre til toppscorer i Eliteserien, Ohi Omoijuanfo, men Holmlia-guttens forsøk strøk på utsiden av stolpen.

Eller som da Stabæk klorte seg fast etter et hjørnespark, ballen havnet ute hos Tortol Lumanza som slo inn, og Andreas Hanche-Olsen kom stupende og headet like til side for mål.

I det hele tatt var det Stabæk som hadde grepet om store deler av første omgang, og det var ofte bare marginer som hindret vertene i å ta ledelsen mot trønderne.

Men Rosenborg var ikke ufarlige, de heller.

Dårlig gressmatte

Etter halvtimen spilt bommet kaptein Morten Morisbak Skjønsberg på et forsøk på å nå ballen, og plutselig var Mushaga Bakenga alene med Stabæk-keeper Sayouba Mandé. Kantspilleren fikk imidlertid et dårlig touch, og Stabæk fikk avverget.

Og nå var det underholdende på Nadderud.

Rosenborg var bare noen oppofrende Stabæk-bein unna å få plassert ballen i nettet, mens vertene på sin side skapte farligheter på kontringer uten å få til de avgjørende pasningene. Litt av skylda måtte gressmatta på Nadderud ta, som gjorde det vanskelig å få til pasningsspill i verdensklasse denne maidagen.

Seks minutter ut i andre omgang viste Stabæk akkurat hvor farlige de kunne være på kontringer.

Heldig Bakenga slapp rødt kort

Laget kom fire mot tre etter at Fredrik Midtsjø hadde mistet ballen, og Ohi slapp ballen videre til Moussa Njie. Unggutten med Vålerenga-bakgrunn trakk seg innover i banen og løsnet en avslutning som Rosenborg-keeper for dagen, Arild Østbø, fikk kastet seg bak.

Nå var Rosenborg heldige som ikke lå under, og de var muligens enda heldigere som ikke var redusert til ti mann.

Mushaga Bakenga hadde pådratt seg gult kort i første omgang, og da han to ganger i løpet av minutt lagde noen halvstygge frispark måtte Kåre Ingebrigtsen på Rosenborg-benken ta affære. Bakenga gikk av banen til fordel for Elba Rashani, men det var Stabæk som fortsatte å kjøre på eget gress.

Feberredninger

Et hjørnespark etter en drøy times spill havnet i beina på Andreas Hanche-Olsen, som imidlertid fikk til en litt for løs avslutning som Østbø med nød og neppe klarte å redde.

Tre minutter senere var vertene enda nærmere ledelsen da innbytter El Hadji Ba headet et innlegg mot hjørnet. Avslutningen så utagbar ut, og antakelig så samtlige på Nadderud ballen i målet, men Arild Østbø reddet gjestene fra Trondheim med et tigersprang av de rent sjeldne.

- Nå fremstår han som en matchhelt! utbrøt MAX-kommentator Kenneth Fredheim om Rosenborgs reservekeeper, og både han og ekspertkommentator Kjetil Rekdal var skjønt enige om at Stabæk fortjente ledelsen på Nadderud.

Somlet bort kjempekontring

Kampen fortsatte i det samme, underholdende sporet, og da vertene kom to mot én i angrep kunne de endelig få deres fortjente scoring, men da Ohi Omoijuanfo var ledig somlet innbytter Raymond Gyasi bort ballen, og sjansen rant ut i ingenting.

De siste ti minuttene begynte Rosenborg også å skape farligheter igjen, men verken Anders Konradsen, Matthias Vilhjalmsson eller Nicklas Bendtner klarte å overliste Sayouba Mandé.

Dermed endte den forrykende kampen 0-0, og Rosenborg er fortsatt ubeseirede i årets serie.

