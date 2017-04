Rosenborg skuffet mot Aalesund

ANNONSE

ROSENBORG - AALESUND 0-0:

Trønderne stod med fire seiere på fire kamper før søndagens oppgjør mot Aalesund på Lerkendal, men der stoppet også seiersrekken.

For det ble en frustrerende kveld for trønderne som aldri klarte å score mot et hardtkjempende Aalesund-lag som forsvarte seg godt gjennom 90 minutter.

Rosenborg fikk aldri det offensive spillet til å fungere, og da dommeren blåste av kampen stod det 0-0 på måltavlen.

Jevn førsteomgang



Rosenborg var på forhånd store favoritter da Aalesund kom på besøk søndag kveld.

Likevel ble det langt jevnere før pause enn nok mange hadde trodd. Rosenborg presset gjestene, men uten å helt komme til de store sjansene.

Aalesund var derimot farlige på kontringer og trønderne hadde ingen grunn til å føle seg trygge på Lerkendal.

Men det var riktignok RBK som skapte førsteomgangens største mulighet ti minutter før pause da Jevtovic mottok ballen upresset like ved Aalesunds sekstenmeter. Serberen avsluttet, men Andreas Lie vartet opp med en god redning og sørget for at det stod 0-0 etter de første 45 minuttene.

- Det går litt for mye på tvers og vi bruker for mange touch. Vi må opp noen hakk, konkluderte trener Ingebrigtsen overfor Eurosport i pausen.

Bakenga i offside

Da det heller ikke så ut til å løsne for trønderne i andreomgangen, valgte Ingebrigtsen å sette innpå Mushaga Bakenga til fordel for Jevtovic etter 60 minutter.

Det så fort ut til å bli et drømmebytte, for like etterpå satte Bakenga ballen i mål, men dommeren annullerte målet for offside.

Ti minutter senere var samme mann farlig frempå igjen, men fra offside posisjon headet spissen utenfor.

Rosenborg presset

Rosenborg tok fullstendig over kampen de siste 15 minuttene og presset på for å få inn den avgjørende scoringen.

Etter 81 minutter var hjemmelaget nær scoring da Konradsen skjøt på halvspretten fra skrå vinkel. Avslutningen var god, men Lie fikk slått ballen til corner.

Like etterpå var det Helland som holdt på å sende Rosenborg opp i ledelsen da han fikk en enorm sjanse på hodet. Headingen var imidlertid ikke god nok og fortvilet måtte han se ballen gå en meter til side for Aalesunds mål.

Og da trønderne ikke klarte å ta vare på sjansene de skaffet, måtte de nøye seg med ett poeng mot Aalesund søndag.

