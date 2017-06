Rosenborg skuffet mot Haugesund

ANNONSE

HAUGESUND - ROSENBORG 1-0:

Søndagens kamp mot Haugesund ble en nytt bevis på at Rosenborg har mye å jobbe med skal de ha håp om å kvalifisere seg til europacupspill senere i høst.

Haugesund skapte de største sjansene og tok en fortjent seier etter at Haris Hajradinovic scoret kampens eneste mål etter kun tre minutter.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er klar på at de har fått noe å tenke på.

- At det kladder såpass mye offensivt det liker vi ikke. At vi faller tilbake til litt gamle synder tidlig er ikke bra. Det ser ut som vi er litt redde for å tape. Vi går for lite folk i angrep og vi er nødt til å risikere mer, sier Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

Ingebrigtsen legger ikke skjul på at Haugesund var best i søndagens kamp.

- Jeg synes Haugesund «fighter» oss litt ut av stilen. De vil mye og står på. De vinner flere dueller enn oss. Vi må brette opp ermene for å vinne sånne fotballkamper. Vi er ikke tøffe nok foran mål. Vi har muligheter her i dag vi også, men det er farligere når Haugesund kommer, sier Ingebrigtsen.

IKKE FORNØYD: Kåre Ingebrigsten likte ikke det han så av eget lag mot Haugesund.

Rosenborg kan nå miste serieledelsen mandag hvis Brann tar tre poeng hjemme mot Stabæk.

Drømmestart for FKH

Det var Haugesund som definitivt kom best i gang, og det var ikke spilt mer enn to minutter da hjemmelaget skapte kampens første sjanse.

Liban Abdi kombinerte først fint med Shuaibu Ibrahim, før han la inn til Hajradinovic. Sistnevnte fikk hodet på ballen, men avslutningen gikk over mål.

Minuttet senere var samme mann langt mer presis etter at han ble spilt alene med keeper av lagkamerat Filip Kiss. Hajradinovic beholdt roen og satte ballen mellom beina på RBK-keeper André Hansen og i mål.

SCORET: Haugesunds Haris Hajradinovic etter kampslutt.

Haugesund skapte mest før pause

Gjestene fra Trondheim forsøkte å legge press på Haugesund utover omgangen, men slet med å få til et godt spill.

I stedet var det FKH som skapte de største mulighetene.

Etter 18 minutter fikk Sondre Tronstad bra treff da han avsluttet fra nærmere 25 meter, men skuddet gikk like over.

Fem minutter senere var det gjestene som skapte en sjanse da Pål Andre Helland tok med seg ballen innover i banen, før han kom til en god avslutning, men skuddet ble reddet av Per Kristian Bråtveit.

Stor mulighet til Kiss

Like før pause var skapte Haugesund igjen problemer for Rosenborg da laget fikk hjørnespark. Ballen endte til slutt hos kaptein Kiss som fikk stå veldig alene inne i Rosenborgs sekstenmeteren, men avslutningen gikk rett på keeper.

Hansen holdt også Rosenborg inne i kampen bare noen minutter senere da Abdi la inn til lagkamerat Ibrahim foran mål. Avslutningen til Haugesund-spilleren var bra, men Rosenborg-keeperen vartet opp med en god reaksjonsredning.

Dermed stod det fortsatt 1-0 til Haugesund ved pause.

Rødt kort

Rosenborg slet før pause, men fremstod ikke særlig mye bedre etter hvilen.

Akkurat som i førsteomgangen forsøkte trønderne å legge press på hjemmelaget, men Rosenborg brukte likevel mye tid på å skape de store mulighetene.

Og etter 59 minutter var det Haugesunds Tronstad som skapte omgangens første virkelig store sjanse da han avsluttet fra cirka 16 meter. Skuddet var godt, men akkurat i førsteomgangen var Hansen god og fikk avverget.

Trønderne skulle imidlertid få et par gode sjanser mot slutten av kampen, og etter 75 minutter fikk Bendtner en stor mulighet da ballen ble lagt inn i feltet, men dansken klarte ikke heade ballen i mål.

Ti minutter før slutt ble Rosenborg-spillernes oppgave enda vanskeligere da Birgir Meling forsøkte å stoppe en Haugesund-kontring med en stygg takling. Rosenborg-spilleren kom alt for kraftig inn i duellen og dommeren valgte å dra frem det røde kortet.

Med ti mann klarte RBK aldri å utligne og istedet var Haugesund nærmere 2-0 enn det Rosenborg var 1-1.

Da dommerne blåste av kampen stod det imidlertid fortsatt 1-0 til Haugesund som kunne juble over en fortjent seier.