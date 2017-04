Rosenborg slapp med skrekken mot Viking

ANNONSE

VIKING - ROSENBORG 0-1:

VIKING STADION (Nettavisen): Rosenborg mot Viking. Topp mot bunn. Laget med perfekt sesongåpning mot laget med sin verste seriestart på toppnivå noensinne.

Det var forventet at bortelaget skulle kjøre kampen, at Nicklas Bendtner og co skulle herje med tabelljumboen. Slik ble det ikke.

Viking var det beste laget i store deler av kampen, og hadde flere gigantiske muligheter - riktignok uten å få uttelling.

Rosenborg hadde én stor. Den satte Pål André Helland effektivt i mål. Og dermed ble det 1-0 og tre poeng til gjestene.

RBK-KAPTEIN: Mike Jensen.

Jensen syntes synd på Viking

- Jeg tror alle som har øyne vil være enige i at Viking var det beste laget i dag, sier en skuffet, men fattet Viking-trener til Nettavisen etter kampen.

Mens Ian Burchnall sto i pressesonen og svarte for seg etter sesongens fjerde strake tap, gikk RBK-kaptein Mike Jensen forbi. Han stoppet opp, klappet Viking-treneren på skulderen, og sa sympatisk:



- I feel sorry for you.

Det forteller egentlig alt om kampen. For også RBK-leiren innrømmer at de var heldige som fikk med seg alle poengene fra Stavanger.

- Viking har vært gode før, og ikke fått betalt. Det skjedde i dag også, sier trener Kåre Ingebrigtsen.

- De var uheldige som tapte, vi var heldige som vant. Vi tar med oss tre poeng og en scoring herfra, men ikke mye annet. Andre omgang var rett og slett ræva. Heldigvis er det lov med flaks i fotball, supplerer Pål-André Helland, som samtidig erkjenner at det er litt mestertakter over det å vinne på dårlige dager.

RBK dødelig effektive

Viking åpnet kampen friskt mandag kveld, og var det beste laget fra start.

Men et lag som Rosenborg trenger sjelden mer enn èn mulighet for å ta ledelsen – og det var akkurat det de gjorde på deres første avslutning for kvelden.

Etter noen minutter med bra Viking-press brøt Rosenborg. Mike Jensen la en strøken bakromspasning til Pål André Helland, som brystet ballen med seg og plasserte den kontakt i lengste hjørne. Så enkelt, så effektivt: 1-0 til Rosenborg etter åtte minutter.

- Det var en fantastisk pasning fra Mike, og det var deilig å se den gå inn, sier Helland.

Ernemann ga gult kort til dommeren

Hjemmefansen fikk seg i det minste en god latter da dommeren mistet det gule kortet sitt en stund senere.

Steffen Ernemann var mannen som oppdaget kortet, og han løp like godt bort til dommeren og viste ham det gule kortet – som tok det hele med et smil.

Viking gjorde seg på ingen måte bort resten av omgangen, og hadde brukbare muligheter ved Kristoffer Haugen og Kwesi Appiah, men hjemmelaget var ikke på langt nær like effektive som Rosenborg. Dermed sto det 1-0 til gjestene til pause etter en sjansefattig omgang.

Viking jaget utligning

Andre omgang startet som den første: Viking var det førende laget og jaget utligning. Kwesi Appiah var nære da en høy ball dalte ned foran keeper. Den innleide Crystal Palace-angripern fikk hodet på ballen, men ballen landet på nettaket.

Etter en times spill kom Julian Ryerson seg rundt på høyrekanten og la inn foran mål. Der raget Appiah høyest, og fra kort hold fikk han headet på mål. En god reaksjonsredning fra André Hansen hindret utligning – Viking største mulighet så langt i kampen.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre kampen, og Rosenborg hadde nok med å forsvare seg den siste halvtimen.

Viking med annullert scoring

Åtte minutter før slutt kom uttellingen – trodde i hvert fall Viking. Innbytter Stian Michalsen sendte av gårde et skudd som André Hansen ga retur på. Kwesi Appiah var frempå og pirket inn returen.

Jubelen på Viking stadion sto i taket i noen sekunder – helt til man innså at dommer Martin Lundby hadde annullert målet for offside.

Stående applaus etter tap

To minutter før slutt jublet Viking-fansen igjen. Mathias Bringaker headet et innlegg mot lengste hjørne. André Hansen fikk en hånd på ballen men glapp den forbi seg. Like før ballen trillet over linjen fikk han kastet seg over den. En enorm mulighet for Viking.

På overtid var også Stian Michalsen nære etter klabb og babb i feltet - men det ville seg ikke for hjemmelaget, som hadde fortjent en utligning.

Da dommer Lundby blåste av kampen sekunder senere, responderte Viking-fansen med å gi laget stående applaus. Det har sjelden skjedd etter et tap - i hvert fall ikke etter det fjerde strake i rekken.

Viking kan i det minste ta med seg selvtillit før neste kamp. Det blir et nytt tøft oppgjør, mot Odd søndag.

Rosenborg viste på sin side typiske mestertakter ved å ta tre poeng på en svak dag - og har fortsatt full pott før Sarpsborg 08 venter borte mandag om en uke.