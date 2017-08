Rosenborg slo tilbake etter sjokkstart

Jerv tok ledelsen, men klarte ikke å hindre trønderne fra avansement i cupen.

JERV - ROSENBORG 1-2:

Rosenborg fikk en tung start på oppgjøret, men mål fra Milan Jevtovic og Matthias Vilhjalmsson sørget for at trønderne likevel tok seg videre i cupen.

Dermed venter kvartfinalespill i neste runde for Rosenborg.

- Vi jobber oss gjennom det etter at de tar ledelsen og viser at vi er det beste laget. Dette er en gjeng som har spilt mindre og som trengte å spille. Jeg synes totalt sett at vi kontrollerer kampen. Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre det tidlig, men vi kommer oss gjennom dette uten å bruke for mange krefter, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Også matchvinner Matthias Vilhjalmsson var fornøyd med å ha sikret avansement i cupen.

- Jeg synes det var en tøff kamp. Jerv er sterke fysiske og gjør det vanskelig for oss, men vi har kontroll og skaper sjanser, selv om vi bare vinner med ett, sa Vilhjálmsson til NRK.

- Det handler om å gå videre, så vi er fornøyd, la han til.

Sjokkledelse

Rosenborg var naturlig nok de store favorittene i oppgjøret, men etter 11 minutters spill, var det hjemmelaget som kunne juble for scoring.

Etter mildt sagt svakt forsvarsspill fra trønderne, fikk Eirik Haugstad ballen foran RBK-målet. Haugstad viste ingen nåde, og stanget Jerv i ledelsen.

SJOKK: Obosligaklubben Jerv tok ledelsen mot Rosenborg.

RBK jaktet mål



Etter knappe 20 minutters spill var Rosenborg nær å utlikne. Milan Jevtovic gjorde en strålende jobb, før han leverte ballen videre til Matthias Vilhjalmsson. Islendingen klarte ikke å sende ballen videre i mål. I stedet gikk skuddet via en Jerv-spiller og videre i tverrliggeren.

Fem minutter senere var duoen på nytt på ferde i Rosenborg-angrepet. Vilhjalmsson brukte hodet for å dempe et innlegg tilbake mot Jevtovic inne foran Jerv-målet, men hjemmelagets forsvarsspillere klarte å rydde unna ballen.

Slo tilbake

Etter en drøy halvtimes spill, satt den endelig for Rosenborg.

Jerv slurvet i sitt spill, og ga fra seg ballen til gjestene. Da var Marius Lundemo raskt på plass, og sendte ivei en strålende pasning mot Jevtovic.

Alene mot Jerv-målvakt Øvyind Knutsen, gjorde serberen alt rett, og satte ballen i mål mellom beina på keeperen.

Tok ledelsen

Et kvarter ut i den andre omgangen, kunne Rosenborg-spillerne juble for et nytt mål.

Matthias Vilhjalmsson var nær scoring i den første omgangen, og denne gangen lykkes han.

Et godt innlegg fra Yann-Erik de Lanlay fant veien til islendingen, som stanget ballen i mål via tverrliggeren.

Selv om begge lag spilte seg til store målsjanser, ble Vilhjalmssons scoring kampens siste mål, og Rosenborg er dermed klare for kvartfinalespill i cupen.