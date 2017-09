Rosenborg utnyttet Strømsgodsets skademareritt

Strømsgodset mistet tre mann med skader. Da var Bendtner og Adegbenro nådeløse.

STRØMSGODSET - ROSENBORG 0-2:

MARIENLYST (Nettavisen): Brann vant sin kamp mot Sogndal på lørdag, mens Sarpsborg 08 ødela Vålerenga-festen på nye Vålerenga Stadion med 2-1-seieren på lørdag.

Dermed hadde de to lagene knappet inn på Rosenborgs forsprang på tabellen til henholdsvis fire og tre poeng, før trøndernes møte med Strømsgodset på Marienlyst søndag kveld.

Rosenborg trengte tre poeng for å holde lagene bak på komfortabel avstand. Men Strømsgodset har funnet flyten, hadde elleve poeng på fem vanskelige oppgjør før søndagens match, og entret Marienlyst med alvorlige ambisjoner om å sette en støkk i Rosenborgs gulldrøm.

Men ambisjonene holdt i bare én omgang.

Tre skader på tre av Godsets viktigste spillere ødela mye for drammenserne, og uten Marcus Pedersen, Bassel Jradi og Tokmac Nguen tok Rosenborg mer og mer over utover i andre omgang.

Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro sørget til slutt for en komfortabel 2-0-seier for trønderne, som dermed går inn i den siste tredjedelen av sesongen med full visshet om at seriegullet er godt innenfor rekkevidde.

Farlige på kontringer

Begge lag gikk offensivt ut fra start, og etter bare tre minutter fikk Rosenborg kampens første store mulighet. Godset-keeper Espen Bugge Pettersen ble tvunget til å gi fra seg en svak klarering rett i beina på Mike Jensen, og danskens avslutning gikk forbi sisteskansen, men inne ved streken sto Mounir Hamoud og beinet ballen unna.

Tempoet falt noe, men drøyt kvarteret ut i omgangen satte vertene i gang en kontring som var tatt rett ut fra læreboka.

Jonathan Parr satte i gang Tokmac Nguen, som på sin side slapp ballen videre til Eirik Ulland Andersen. 24-åringen dro seg forbi en Rosenborg-forsvarer og fikk løsnet et skudd, men André Hansen kunne ligge og kontrollere ballen greit.

Kampen fortsatte i samme spor, med et Rosenborg-lag som hadde mye ballbesittelse og et Strømsgodset-lag som var livsfarlige på kontringer. Og det var vertene som var nærmest scoring.

Mange skader

Knappe halvtimen var spilt da Tokmac Nguen kom seg til dødlinja og slo ballen 45 grader ut, der Eirik Ulland Andersen nok en gang ventet. Hele Marienlyst reiste seg for å juble for scoring, men fra blankt hold klarte ikke rogalendingen å sette ballen forbi Rosenborg-keeper Hansen, som leverte en klasseredning.

Bare noen minutter senere var Nguen helt alene gjennom, men et uheldig mottak tillot André Hansen å komme ut og bokse vekk ballen rett foran nesa på 23-åringen.

Godset var best i den første omgangen, og etter hvert var det også vertene som styrte spillet utpå Marienlyst-matta. Men det spillemessige overtaket kostet dyrt. Allerede etter 20 minutter måtte Marcus Pedersen av banen med skade, og tre minutter før pause fulgte Bassel Jradi etter samme vei. Flere andre spillere lå nede i løpet av omgangen, og tilleggstiden før pause ble da også satt til hele seks minutter.

Da spillerne entret banen til andre omgang ble også Tokmac Nguen igjen i garderoben grunnet skade, og dermed hadde vertene brukt opp alle sine tre bytter etter bare én omgang.

Bendtner raget høyest

Men Godset fortsatte i sitt solide spor, og tidlig i omgangen var det bare tilfeldigheter kombinert med oppofrende forsvarsspill fra Rosenborg som fratok dem ledelsen. Mer enn én gang stormet det rundt André Hansen i Rosenborg-buret, men trønderne red av åpningspresset.

Med tre av sine viktigste spillere ute med skade forsvant noe av overtaket som vertene hadde hatt gjennom store deler av kampen, og kampen åpnet seg mer. Da viste Nicklas Bendtner at han ikke trenger mange sjanser for å score for Rosenborg.

1-0: Rosenborg-spillerne jubler over Nicklas Bendtners 1-0-scoring.

En corner etter timen spilt ble skrudd inn av Birger Meling, og i feltet raget dansken høyest av alle. Espen Bugge Pettersen var på ballen, men klarte bare å forlenge den videre opp i krysset, og dermed hadde gjestene tatt ledelsen på Marienlyst.

Adegbenros fjerde

Scoringen ga Rosenborg blod på tann, og plutselig var rollene byttet om. Gjestene førte an, skapte sjanser, og skulle komme til å straffe hjemmelaget på nok et hjørnespark.

Denne gangen ble corneren fra Meling stusset videre av Tore Reginiussen, og ved bakerste stolpe sto innbytter Samuel Adegbenro helt alene. Nigerianeren hadde den enkleste oppgaven i verden med å dytte ballen over streken, og gjestene var i ferd med å punktere kampen. Målet var Adegbenros fjerde i Rosenborg-drakta siden overgangen fra Viking i sommer, og hans første i Eliteserien.

Stolpetreff

Strømsgodset forsøkte fortvilet å komme tilbake, og satte inn et nytt trøkk mot Rosenborg-buret.

Sjansene var mange, men i likhet med tidligere i kampen var ikke marginene på drammensernes side. Nærmest kom de da Fransisco Junior fikk et kjempetreff fra utsiden av 16-meteren, men symptomatisk nok slo ballen i stolpen og ut igjen.

Det var ikke Strømsgodsets dag, rett og slett.

2-0-seieren betyr at Rosenborg har seks poeng ned til Sarpsborg 08 på andreplass. Strømsgodset på sin side fikk en knekk i sin gode form, og trenger fortsatt et par seiere for å føle seg helt trygge fra nedrykksspøkelset som lurer i bakgrunnen.

