Rosenborg var i trøbbel, men så dukket Reginiussen opp: - Den er viktig!

Uavgjort for Rosenborg borte mot Dundalk.

DUNDALK - ROSENBORG 1-1:

Rosenborg spilte ingen stor fotballkamp, men fikk med seg et viktig bortemål da de spilte 1-1 i den første Champions League-kvalifiseringskampen mot irske Dundalk onsdag kveld.

David McMillan sendte hjemmelaget opp i en fortjent ledelse etter 16 minutter, men like før pause utlignet Tore Reginiussen for trønderne.

- Den er viktig, kommenterte Roar Stokke på Viasat da Rosenborg scoret.

Scoringen kan vise seg å bli betydningsfull når lagene møtes i returoppgjøret om en uke.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var fornøyd med resultatet.

- Vi sa på forhånd at uavgjort og bortemål ville være et godt resultat. Det er vi fornøyd med her i dag. Etter 20 litt hektiske startminutter, fikk vi brettet opp ermene vi også og slåss litt for avansementet, sier Ingebrigsten til Viasat etter kampen.

«Bruttern» legger imidlertid ikke skjul på at laget hans ikke var gode nok i starten av oppgjøret.

- Det er ikke godt nok. Vi var fullstendig klar over at de kom til å komme ut sånn som det der, men vi ble litt preget av det. Vi tapte alt for mange femti-femti-dueller og de vant andreballer. De var over oss hele veien, forteller Ingebrigtsen.

Han var riktignok fornøyd med å se at Rosenborg spilte seg mer inn i kampen etter hvilen.

- I andreomgangen synes jeg vi har bra kontroll på det, sier Rosenborg-sjefen.

Målscorer Reginiussen tror trønderne har gode muligheter til å ta seg videre til den 3. kvalifiseringsrunden.

- Vi er kapabel til å slå de her hjemme, men som vi ser i starten her, så er vi nødt til å være på, vi er nødt til å ta duellene. Det er en gjeng med mannfolk vi møter her. Hvis vi ikke står opp, så blir det tøft, men vi jobber oss inn igjen i det. Jeg tror vi kommer til å få bra med muligheter mot det laget her hjemme, sier Reginiussen til Viasat etter kampen.

Rosenborg i trøbbel

Trønderne var sett på som favoritter før oppgjøret, men det var liten tvil om hvem som kom best i gang på Oriel Park.

Hjemmelaget skapte nemlig store problemer for Rosenborg, og allerede etter ett minutt spilte de seg til kampens første mulighet. Dane Massey kom seg fri på venstrekanten, før han la inn foran mål. Der var Robbie Benson først på ballen, men Rosenborg-forsvaret skal være glade for at iren vartet opp med en svak avslutning som gikk til side for mål.

Dundalk fortsatte å presse gjestene utover omgangen. Hjemmelaget jaget scoring med langt større intensitet og aggressivitet enn det trønderne kunne vise til. Etter seks minutter var irene farlig frempå igjen da Michael Duffy kom til en skuddmulighet, men André Hansen fikk avverget forsøket.

Dundalk tok ledelsen



Ti minutter senere klarte imidlertid ikke Rosenborg lenger å stå imot presset fra det irske hjemmelaget.

Dundalk gikk fortjent opp til 1-0 da Duffy kom seg fri ved Rosenborgs sekstenmeter og prøvde seg med et skuddforsøk. Ved femmeteren fikk David McMillan stusse ballen upresset videre i mål bak en utspilt Hansen til hjemmefansen store glede.

På Twitter fikk Rosenborg-forsvaret kritikk av flere eksperter på grunn av scoringen imot.

Hva er det Stopperne til RBK driver med — Tom Nordlie (@TomNordlie) 12. juli 2017

Fullt fortjent ledelse til Dundalk. Dette er dessverre slik vi har sett RBK forsvare de siste gangene de har spilt kamper som dette... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 12. juli 2017

McMillan 1-0 for Dundalk. Goagetter på hugget. RBK-forsvarere sover — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 12. juli 2017

Lædre Bjørdal sover i egen 16-meter. Burde sovet på flyet. — Petter Bø Tosterud (@PetterBT) 12. juli 2017

Rosenborg utlignet

Dundalk var det beste laget før hvilen, men etter en intens start fra irene, kom Rosenborg noe bedre med mot slutten av omgangen.

Etter 29 minutter spilte Pål André Helland seg til en kjempemulighet da han tok med seg ballen inn i hjemmelagets sekstenmeter, men avslutningen gikk rett på keeper.

Dessverre for Hellands del måtte han byttes ut med Milan Jevtovic som følge av trøbbel med lysken like før pause.

Rosenborg skulle imidlertid få noe å glede seg over før dommeren blåste av de første 45 minuttene.

I det 43. minutt fikk Rosenborg et frispark som Vegar Eggen Hedenstad slo inn i feltet. Tore Reginiussen mottok ballen foran mål, mens Brian Gartland febrilsk forsøkte å avverge muligheten. Iren fikk en touch på ballen, men var uheldig og spilte den i Reginiussen før den trillet i mål.

Rosenborg scoret dermed det viktige bortemålet som Kåre Ingebrigtsen snakket om før oppgjøret.

Ved pause stod det 1-1.

Jensen nær scoring



Mens Dundalk var det beste laget før hvilen, var Rosenborg langt mer på høyde med irene i den andre omgangen.

Etter 52 minutter fikk trønderne en god mulighet da innbytter Jevtovic slo en flott pasning bak forsvarsrekken til Dundalk. Mike Jensen kom løpende i bakrommet og fikk avsluttet, men dansken klarte akkurat ikke å overliste Gary Rogers i Dundalk-målet.

Dundalk forsøkte å legge press på Rosenborg mot slutten av kampen, men irene virket ikke å ha de samme kreftene som de viste i starten av oppgjøret.

Rosenborg virket å være fornøyd med uavgjort, og holdt unna presset fra irene i sluttminuttene.

Da 90 minutter var unnagjort, stod det fortsatt 1-1 mellom de to lagene.

Rosenborg har dermed skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret på Lerkendal.