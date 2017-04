Ross Barkley slått ned på nattklubb

ANNONSE

Merseyside-politiet bekrefter at de etterforsker videomaterialet som ser ut til å vise at Everton-stjernen Ross Barkley blir slått ned.

The Guardian skriver at hendelsen skjedde i en bar i Liverpool natt til mandag - noen timer etter at Barkley spilte hele kampen da Everton slo Leicester 4-2 søndag.

Politiet etterforsker saken

Barkley og den uidentifiserte mannen ser ut til å ha en normal prat da sistnevnte plutselig langer ut mot Everton-stjernen tre ganger.

Den engelske landslagsspilleren blir tydelig truffet hardt av det første slaget, som kom ut av intet.

- Merseyside-politiet er klar over bildene som viser et overfall i en bar i Liverpools bysentrum. Vi har ikke mottatt noen anmeldelse, men vi gjør henvendelser for å klargjøre omstendighetene rundt hendelsen, heter det i en pressemelding fra politiet, skriver The Guardian.

Everton Football Club har foreløpig ikke kommentert hendelsen, men ifølge BBC-journalisten David Ornstein sier Barklays advokater følgende i en offisiell uttalelse:

- Vi kan bekrefte at Ross var offer for et uprovosert angrep fra en fremmed som kom bort til ham søndag kveld.

Kan bli solgt

Barkley har kontrakt med Everton ut neste sesong, og etter søndagens seier mot Leicester sa manager Ronald Koeman klart ifra at dersom han ikke signerer ny kontrakt, blir han solgt før neste sommer.

Ross Barkley getting caught off guard last night in a club. 😵pic.twitter.com/b5tLyXDmjy — Premier League (@EPLBible) April 10, 2017

- Vi tilbyr ham en ny kontrakt, og da er det to muligheter. Enten signerer han, og gjør han ikke det må vi selge ham. Det er enkelt - det er ikke vanskelig slik jeg ser det, sa Koeman ifølge Sky Sports.

Barkley strålte i møtet med Leicester søndag, noterte seg for en målgivende pasning og fikk karakteren 8 av avisen Liverpool Echo.

23-åringen er født i Liverpool og har, med unntak av utlån i Leeds United og Sheffield Wednesday, spilt for Everton siden han var elleve år gammel.