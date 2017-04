Rossbach-redning sikret Odd seieren

ANNONSE

ODD - TROMSØ 1-0:

En tidlig scoring fra Riku Riski, kombinert med imponerende keeperspill sørget for at Odd sikret seg seieren og alle de tre poengene da Tromsø gjestet Skagerak Arena mandag kveld.

Drømmestart

Fem minutter hadde gått av oppgjøret da Riku Riski ga Odd en perfekt start.

Et innlegg fra Espen Ruud fant veien inn i Tromsøs felt, men havnet på hodet til Kent-Are Antonsen. I stedet for at ballen forsvant ut av farlig område, endte den i stedet hos Riski.

Finnen klinket til ballen på volley, og skuddet forvant i mål bak keeper Gudmund Kongshavn.

- En vidunderlig redning

Spillet mellom de to lagene bølget frem og tilbake, og etter en times spill var Tromsø svært nær å utligne.

Etter gode kombinasjoner blant Tromsø-spillerne, fikk Aron Sigurdarson til slutt sendt ballen mot Odd-målet. En strålende redning av keeper Sondre Rossbach hindret like at det ble mål. Rossbach reagerte lynraskt på Sigurdarsons skudd, og rakk å kaste frem en arm for å stoppe islendingens skudd.

Prestasjonen til Rossbach var så bra at den fikk Eurosport-kommentator Jørgen Klem til å finne frem de virkelig store ordene.

- Rossbach med en vidunderlig redning, utbrøt Eurosport-kommentatoren da han fikk se redningen.

- Han har fått litt kritikk i starten av sesongen, men her slår han voldsomt tilbake, fortsatte Klem.

Rossbach selv var også godt fornøyd med prestasjonen.

- Det smakte godt med en slik redning. Den var fra øverste hylle, sa Rossbach til Eurosport etter kampen.

Rødt til Zekhnini

I det 87. minutt ble det svært dramatisk ute på banen. Rafik Zekhnini hadde selv ballen i beina, og satte fart fremover. Unggutten mistet så kontrollen over ballen, og endte med å grisetakle Tromsøs Kent-Are Antonsen.

Dommer Svein Oddvar Moen var klar i sin sak, og sendte spilleren av banen med det røde kortet.

Zekhnini hadde tidligere i kampen blitt byttet inn for odd da han erstattet Pape Paté Diouf ti minutter inn i andre omgang.

