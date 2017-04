SCORET TO: Sigurd Rosted satte inn to mål for Sarpsborg 08 mot Sogndal. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Rosted-dobbel da Sarpsborg 08 fikk drømmestart

Sigurd Rosted scoret to mål da Sogndal ble slått 3-1 i Sarpsborg.