ANNONSE

For laget som spiller sine hjemmekamper på Lenin Stadium helt sørøst i Russland, kun få kilometer fra den kinesiske grensen, må forberede seg på lange reiseveier etter å ha rykket opp til den øverste divisjonen for første gang i klubbens historie. Det melder BBC.

Skal fansen for eksempel følge bortekampen mot CSKA Moskva fra tribunen venter en flytur på snaue åtte timer. Får du ikke tatt fly venter en biltur på fire og en halv dag - hver vei. Skulle man ønske å ta kollektivtransport kan man legge på ytterligere én dag hver vei.

Det vil si at SKA-Khabarovsk-supportere vil være nødt til å ta ut nærmere to ukers ferie for å se borteoppgjøret i Moskva, hvis man ikke får plass på flyet.

Til sammenligning ville det ifølge Google Maps ta rundt 30 timer å kjøre bil fra Tromsø til Stavanger.