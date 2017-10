Ruud-perle rett før slutt da Kristiansund rotet bort seieren

Det så lenge ut til å gå mot en livsviktig trepoenger for Kristiansund. Men en frisparkperle ødela festen.

KRISTIANSUND - ODD 2-2:

Espen Ruud sørget nemlig for at det endte 2-2 og med poengdeling da han blåste en frispark i krysset rett før slutt.

- Det var deilig. Vi presset dem på slutten, så jeg synes det var fortjent at vi fikk det målet, sier Ruud til Eurosport etter kampen.

Dermed rotet hjemmelaget bort to verdifulle poeng i kampen for fornyet eliteseriekontrakt.

Et høydepunkt for Kristiansund er uansett at Torgil Gjertsen (25) fortsetter å imponere.

Det ble forbigått i stillhet da Gjertsen signerte for Kristiansund i sommer. Nå er spørsmålet hvor lenge nordmøringene får beholde ham.

I søndagens 2-2-kamp mot Odd scoret han igjen da han sørget for 2-1-scoring rett etter pause.

Det var 25-åringens sjette scoring på åtte kamper fra start i Eliteserien siden overgangen fra Ranheim i juli.

- Alt i alt er det greit med uavgjort, men det føles bittert akkurat nå, sier han til Eurosport etter kampen.

- En suksesshistorie

Gjertsen er et eksempel på at det er fullt mulig å gå den tunge veien mot toppen av norsk fotball. Gjertsen startet karrieren i Melhus, og har senere spilt for Strindheim og Ranheim.

- Vi skal se på dette som en suksesshistorie. Torgil har ikke vært på noen U-landslag eller i Rosenborgs Salmar-akademi, men ved hjelp fra Strindheim og tre år i Ranheim, har vi fått en ny trønder i Eliteserien, sa daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, til Adressa da overgangen gikk i boks i sommer.

Men scoringen søndag holdt altså ikke til å bli matchvinner, selv om det lenge så slik ut.

Nå har Kristiansund 31 poeng med tre kamper igjen å spille. Det holder til en foreløpig 11. plass, men ned til Sogndal på kvalik er det bare tre poeng.

Odd ligger nå på en syvendeplass med 39 poeng.

FORTSETTER Å HERJE: Kristiansunds Torgil Gjertsen (t.h.) har vist seg som en glimrende signering av Kristiansund. Her fra en tidligere kamp.

Kampens første scoring kom allerede etter tre minutter. På en Odd-corner fra Etzaz Hussain dukket Sigurd Haugen opp og scoret sitt andre mål på to kamper i Eliteserien. Hans tredje i karrieren, og dermed gikk bortelaget opp til 1-0.

Etter 20 minutter kom utligningen. Daouda Bamba fikk ballen på langt hold for hjemmelaget og fyrte lås. Skuddet smalt i nettet bak Odd-keeper Anders Klemensson, som burde ha gjort en bedre jobb i den situasjonen.

20-åringen er på lån i Odd ut sesongen, og fikk tillit fra start i Sondre Rossbach og Viljar Myhras skadefravær.

1-1 sto seg til pause, men andre omgang var bare ett minutt gammel da det smalt nok en gang foran Odds unge keeper. Men denne gangen kunne ikke Klemensson gjøre stort for å hindre baklengs.

Ruud-perle

Bamba dro seg løs på høyresiden og fant formspiller Torgil Gjertsen foran mål. Upresset fra fem meter hadde ikke Kristiansund-spilleren noen problemer med å sende hjemmelaget opp i 2-1.

Ett minutt før full tid utlignet Espen Ruud med et vakkert frispark som gikk rett i hjørnet bak Kristiansund-keeper Sean McDermott. Dermed sto det 2-2, og det ble også sluttresultatet.

Nå venter lokalderby borte mot Molde for Kristiansund, i en kamp som spilles lørdag kveld på Aker Stadion. Odd møter Stabæk på Skagerak Arena dagen etter.

