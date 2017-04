Så mange fikk med seg åpningsrunden av Eliteserien

ANNONSE

Det var oppgjøret mellom Rosenborg og Odd som samlet flest TV-seere fra helgens åpningsrunde av Eliteserien.

Ifølge en pressemelding fra Discovery, var det i snitt 195 000 seere som fikk med seg kampen fra Lerkendal som Rosenborg vant 3-0 etter scoring av blant andre Niklas Bendtner.

Kun tall for Eurosport Norge



Discovery har foreløpig kun offentliggjort tallene fra kampene som ble vist på Eurosport Norge.

I tillegg til Rosenborg-kampen, var det 154 000 som fikk med seg åpningskampen mellom Molde og Kristiansund lørdag, mens 127 000 fulgte oppgjøret mellom Tromsø og Brann som endte 1-1.

Aalbu fornøyd



Sportsdirektør i Eurosport og Discovery Networks, Jan-Erik Aalbu, sier i en pressemelding at de er godt fornøyd med tallene.



- I dag blir det kake! En halv million seere på tre kamper og over 60 000 nordmenn som spiller Eliteserien Fantasy, det er vanvittig moro. Får vi 90 000 seere på Vålerenga - Viking på MAX i dag, har vi doblet seertallene for Eliteserien allerede i første runde. Og det kun på de åpne kanalene, sier Aalbu.

Fjorårets åpningsrunde av Tippeligaen ble sett av til sammen 282 000 seere, ifølge Discovery. Nå ser det ut til å gå mot en dobling i antall seere etter at 476 000 fikk med seg kampene som ble vist på Eurosport Norge i helgen.

Vålerenga og Viking avslutter den første runden i Eliteserien når de to lagene møtes på Ullevaal Stadion mandag kveld klokken 19.00.