Så mye får Edvartsen for å ikke dømme i 2017-sesongen

Tirsdag ble Edvartsen enig med Norges Fotballforbund (NFF) om at hans toppdommerkontrakt for 2017 termineres.

Som en del av avtalen kommer dommeren likevel til å bli honorert av NFF for antall kamper det var ventet at Edvartsen skulle dømme i 2017.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, forklarer til Nettavisen at de regner seg frem til kompensasjonen ut ifra antall kamper Edvartsen har dømt tidligere og forventet nivå i 2017.

Bjerketvedt bekrefter at også internasjonale kamper blir tatt med i beregningen.

Det betyr at NFF må betale dommeren flere hundre tusen i honorarer selv om han nå altså ikke blir å se på fotballbanen i 2017.

Flere hundre tusen



En hoveddommer i Eliteserien får 15.600 kroner per kamp, en sats som er fastsatt av Forbundsstyret i Norges fotballforbund for sesongen 2017. I tillegg får dommere dekket utgifter til reise og mat og liknende i forbindelse med kampene.

Edvartsen dømte i fjor 16 kamper i Tippeligaen noe som i 2017 vil bety honorarer på tilsammen 249.600 kroner. Han dømte dessuten cup- og kvalikkamper.

I tillegg skal NFF utbetale en kompensasjon for et forventet antall internasjonale kamper. Også her skal det være snakk om et beløp på flere hundre tusen. Edvartsen har jevnlig fått internasjonale oppdrag, blant annet dømte han G17-EM i Aserbajdsjan i 2016.

Totalt betyr det at NFF trolig vil utbetale minst 500.000 til Edvartsen selv om han ikke kommer til å dømme en eneste kamp denne sesongen.

NFF: - En selvfølge



Bjerketvedt vil ikke opplyse om hva det endelige beløpet er, men er klar på at NFF ser på kompensasjonen som en selvfølge.

- Jeg kan ikke si helt konkret hva det beløpet er, men dette er egentlig veldig naturlig og uproblematisk. Når en kontrakt brytes eller termineres, så har den som er leverandøren i den kontrakten krav på et honorar som er i tråd med forventingene og som på sett og vis var avtalt.

- Dette har ikke vært et diskusjonspunkt, men noe vi som en selvfølge har lagt frem for Edvartsen når vi har diskutert denne saken. Man har rett og slett krav på det, og det er derfor vi har lagt det inn som en selvfølgelighet, sier Bjerketvedt til Nettavisen.

Fornøyd med avtalen

Generalsekretæren er fornøyd med at de endelig har kommet frem til en løsning i konflikten som har pågått i flere uker.

- Vi er fornøyd. Det er en løsning som er ansvarlig og som forhåpentligvis skaper ro i Fotball-Norge, Fotballforbundet, og fotballmiljøet, sier Bjerketvedt.

Nettavisen har vært i kontakt med Svein-Erik Edvartsen tirsdag, men dommeren har henvist til sin advokat John Christian Elden for kommentarer.

Advokaten sier at de er glad for løsningen.

- Vi er godt fornøyd med NFFs bidrag til å løse den fastlåste konflikten. Svein-Erik Edvartsen tok ansvar for at saken ble løst ved å trekke seg, og NFF fulgte opp med å sørge for at det ikke fikk noen økonomiske følger for han. Nå ser begge parter fremover, og Edvartsen jobber for å være tilbake i 2018, skriver Elden i en sms til Nettavisen.

