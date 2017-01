ANNONSE

Englands fotballforbund (FA) melder på sin hjemmeside at det har innledet disiplinærsak mot franskmannen for teksten han la ut sammen med et Instagram-bilde etter 2-1-seieren mot Burnley, der hans lagkamerat Fernandinho ble utvist etter bare 32 minutter.

Teksten lød: «10 mot 12. men kjemper fortsatt og vinner som et lag». Han fjernet senere «10 mot 12»-delen av meldingen, men ikke før FA hadde fått det med seg, og konkludert med at det var rettet mot dommeren i helgens oppgjør.

Blant andre FA-uttalelser tirsdag kommer det fram at Chelseas anke mot John Terrys røde kort mot Peterborough i FA-cupen ble forkastet. Terry, som gjorde sin første opptreden siden november, ble sendt av banen da han felte Lee Angol som bakerste mann i søndagens kamp.

Det røde kortet betyr at Terry er uaktuell til ligaoppgjøret mot regjerende seriemester Leicester lørdag.

Middlesbrough-stopper Daniel Ayala må sone en utestengelse på tre kamper etter at det røde kortet hans mot Sheffield Wednesday blir stående.

