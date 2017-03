Saint-Étienne reddet poeng på overtid

ANNONSE

Kaptein Perrin satte hodet på en innsvinger fra Jordan Veretout, og sikret et viktig poeng for Saint-Étienne på Stade Geoffroy-Guichard.

Ole Kristian Selnæs spilte hele kampen for Saint-Étienne, mens Alexander Søderlund ble byttet inn etter 67 minutter.

Saint-Étienne ligger som nummer sju på tabellen. To poeng skiller opp til Bordeaux på plassen over. Metz har fire poengs klaring til Nancy på nedrykksplass.

Ismaïla Sarr ga Metz ledelsen etter bare to minutter søndag, før Robert Beric utlignet i det 53. minutt. Simon Falette ga Metz 2-1, som lenge så ut til å stå seg kampen ut, men på overtid utlignet Perrin for Saint-Étienne.

Lyon befestet sin fjerdeplass på tabellen med 4-0-seier mot Toulouse søndag. Manchester United-vrakgodset Memphis Depay har for alvor blitt varm i Lyon-trøya og noterte seg for to nye scoringer. 23-åringen scoret sitt fjerde og femte seriemål i det 53. og 82. minutt.

Christophe Jallet og Maxwel Cornet scoret Lyons to første mål i 4-0-seieren.

