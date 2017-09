Sammenligner Mourinho med Brian Clough

Burton-manager Nigel Clough (51) ser flere likheter mellom faren Brian Clough og José Mourinho. Onsdag møter han Manchester United-sjefen i ligacupen.

United er ligacupens tittelforsvarer etter at Mourinho utlignet Alex Ferguson og Brian Cloughs rekord med fire triumfer. Onsdag kommer Burton og manager Nigel Clough, sønn av den avdøde trenerlegenden Brian Clough, til Old Trafford.

Antallet ligacuptitler er ikke den eneste likheten mellom Clough senior og Mourinho, ifølge sønnen. Han tenker blant annet på måten arbeidsoppgavene blir løst på.

– Enten så er det svart, eller så er det hvitt. Sånn er det. Hvis en spiller gjør jobben sin, beholdes spilleren. Hvis ikke er det rett ut. Jeg mener det er store likheter mellom de to på den måten, sier den tidligere Liverpool-spilleren Nigel Clough.

51-åringen var også manager for Burton da lagene sist møttes, i FA-cupen i 2006. Den gang ble det 0-0 på hjemmebane, mens returoppgjøret på Old Trafford endte 5-0 til United.

Manchester United opplyser at David de Gea, Antonio Valencia, Eric Bailly og Nemanja Matic blir hvilt onsdag kveld.

– Bortsett fra dem er alle andre tatt ut, sier Mourinho, som legger til at han tar både Burton og ligacupen seriøst.

– Jeg kjenner til kvaliteten på mesterskapsserien og vet at dersom vi ikke tar kampen seriøst, så taper vi.

Onsdag er det for øvrig 13 år siden Brian Clough gikk bort. Han spilte for Middlesbrough og Sunderland, mens han var manager for Hartlepool, Derby, Brighton, Leeds og Nottingham.

