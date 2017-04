Samtalen som sørget for Viking-spillerens gjennombrudd

ANNONSE

VIKING - ODD 3-0:

VIKING STADION (Nettavisen): Det var før fjorårets sesong Viking-tilhengere flest fikk stifte bekjentskap med Julian Ryerson.

Unggutten startet tolv kamper og ble byttet inn i seks. Som regel som høyreback. Han klarte seg brukbart, uten å skape de helt store overskriftene.

Les også: - Han er Eliteseriens beste én mot én

Søndag tok Viking sin første seier for sesongen da Odd ble knust 3-0.

Samuel Adegbenro fikk mest oppmerksomhet etter å ha vært involvert i alle målene - men mange la også merke til Ryerson.

Hadde en samtale i vinter

Etter å ha storspilt i tapet mot Rosenborg forrige runde, leverte unggutten en ny kjempekamp sentralt på midtbanen for Viking. Han dirigerte pasningsspillet og satte standarden for lagkameratene med sin utrettelige arbeidsintensitet.

At han skulle befinne seg i den posisjonen han er nå, som Vikings kanskje beste og viktigste spiller utenom Adegbenro, var det nok ikke mange som hadde trodd da Ryerson ble sittende på benken hele kampen i sesongavslutningen 2016.

Viking-trener Ian Burchnall er imidlertid alt annet enn overrasket over hvor god 19-åringen har vært denne sesongen.

- Jeg så det allerede i vinter. Da tenkte jeg at han muligens ville komme mer til sin rett sentralt. Jeg tok ham til sides og hadde en samtale med ham hvor jeg forklarte at jeg ville teste ham litt der. Han viste umiddelbart at det var et riktig valg, sier Burchnall.

FRAMGANG: Trener Ian Burchnall kan glede seg over framgang for både Viking og 19 år gamle Julian Ryerson.

- Trives ekstremt bra på midten

Ryerson selv er klar på at han trives mye bedre sentralt på midten, selv om han er vant til å spille høyreback.

- Har de siste to kampene vært ditt definitive gjennombrudd?

- Ja, det kan du nok si. Det har vært en litt annen rolle for meg i år. Jeg spilte mye back i fjor, men trives ekstremt bra på midten. Der kan jeg påvirke spillet mest, og det er utrolig moro, sier lyngdølen.

Og selv om det er hans første sesong som midtbanedirigent for Viking, spiller Ryerson med en ro som gjør at han ser langt eldre ut enn sine 19 år i spillestilen.

Kan være neste salgsobjekt

Måten han skriker til lagkamerater, motspillere og dommere på, er også bemerkelsesverdig for en spiller av en så ung alder.

Da Viking spilte treningskamp mot Arsenal i fjor og tapte 8-0, gikk en rasende Ryerson rett i garderoben mens lagkameratene stod i kø for å bytte drakter med stjernene. Der kastet han skoene i frustrasjon over måten laget hadde fremstått på.

Det sier sitt om hvilken type han er som fotballspiller. Men uten fotballsko på beina er han en langt roligere type.

- Det er bare sånn jeg er. Det er naturlig for meg. Jeg skriker mye, men kjefter sjelden på medspillere. Jeg prøver heller å backe dem opp. Så får jeg heller slenge litt til motspillere og dommere, smiler han.

Drømmer om utlandet

Om han fortsetter storspillet, er det liten tvil om at han vil bli lagt merke til av klubber i utlandet. Ryerson signerte forrige uke en ny kontrakt med Viking ut 2018.

Han legger ikke skjul på at drømmen hans er å gå til en enda større liga etter det.

- Som alle andre spillere har jeg selvsagt en drøm om utlandet. Men akkurat nå trives jeg veldig godt her jeg er. Det er en veldig god utviklingsarena for meg, avslutter Ryerson.

Viking møter Riska i første runde i cupen i midtuka, før det er lokaloppgjør borte mot Brann lørdag. Da gjenstår det å se om Ryerson og Viking kan fortsette den positive trenden.