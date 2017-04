Sandefjord avgjorde etter pause mot Kristiansund

ANNONSE

Kampen i Sandefjord ble en utrolig kjedelig og sjansefattig oppgjør mellom de to nyopprykkede lagene. Det ble rapportert om både søvndyssende spill med hvor lagene nærmest trente på støttepasninger.

- Vi spilte for mye på tvers. Det må vi få rettet på, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport foran annenomgang.

Hans velvalgte i ord i garderoben i pausen gikk rett hjem hos spillerne. De kom på banen etter sidebytte med en helt annen innstilling. Etter hvert ble det også skapt en del sjanser.

Flamur Kastrati har vært et friskt pust hos de blåkledde. Etter 66 minutter ble han løpt over ende inne i feltet og dommeren var sikker i sin sak. Kastrati satte selv straffen i mål, og scoret sitt fjerde mål for sesongen.

Kastrati var usikker foran kampen på grunn av et vondt lår. Han ble byttet ut et snaut kvarter før slutt.

Hans erstatter André Sødlund var framme inne i feltet på en corner og satte 2-0 etter 78 minutter. Det var hans første mål på toppnivå.

- Tålmodighet har vært viktig for oss. Jeg synes vi klarte å holde matchplanen vår, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen, men det var etter 1. omgang.

- Straffen snur kampen for oss, sa Michelsen.

