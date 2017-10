Sandefjord benyttet seg av Aalesund-tabber

Carlos Grossmüller og André Sødlund scoret målene da Sandefjord straffet slett forsvarsspill av Aalesund og vant 2-0 i Eliteserien søndag.

34 år gamle Carlos Grossmüller har levert varene etter å ha kommet på lån fra Danubio, og har svart med tre særdeles viktige mål.

Søndag åpnet uruguayaneren scoringene for hjemmelaget i Sandefjord, før innbytter André Sødlund fullførte ni minutter før slutt.

Scoringene sendte Aalesund nærmere nedrykk etter Tromsøs seier mot Lillestrøm. Den ga også Sandefjord større pusterom i den tette bunnkampen.

Sandefjord fikk en enorm mulighet på direkten på hjemmebane mot Aalesund. Pau Morer var plutselig alene etter at det ble lempet langt, men spanjolen kom i for spiss vinkel, og ballen barberte stolpen i det lengste hjørnet.

Sjanserikt

Aalesund svarte umiddelbart ved å produsere på motsatt side. Christer Reppesgård Hansen misset, og Mustafa Abdellaoue var alene i boksen. Spissen dunket til på halvvolley, men ballen gikk utenfor nærmeste stolpe før det var spilt tre minutter.

Edwin Gyasi var tilbake i startelleveren til Aalesund etter å ha vært ute på grunn av disiplinære årsaker, og viste seg fram etter 17 minutter. Vingen skar inn og skjøt fra kanten av feltet, men ballen gikk trygt i hendene på Ingvar Jónsson.

Facundo Rodriguez fikk tillit fra start i tospann med Flamur Kastrati på topp for Sandefjord, og burde satt navnet sitt på scoringslista før pause. Først misset han alene med keeper i det 23. minutt, før han ti minutter senere bommet på en enda større sjanse da han ikke klarte å heade ballen i mål fra fem meter.

Tabbe

Spisskollega Kastrati meldte seg på tre minutter senere, men heller ikke han klarte å få ballen bak Lie etter en lang ball i bakrom.

I annen omgang var Gyasi frampå igjen. I det 51. minutt fulgte han samme oppskrift med å trekke inn i banen, før han fyrte av. Ballen gikk i stolpen og ut.

Aalesund-keeper Lie rotet seg inn i en duell med Mikkel Kirkeskov og Håvard Storbæk like etter, men heldigvis for bortelaget klarte ikke Storbæk å få ballen i mål. Ljørdølen fikk vippet ballen over keeperen, men en Aalesund-spiller fikk klarert.

Det fikk ikke Daníel Grétarsson i det 68. minutt. Midtstopperen bommet totalt på klareringen og endte opp med å servere Grossmüller på sju meter. Sandefjord-spilleren rappet til på volley, og ballen gikk mellom beina på Lie i målet.

Vondt ble til verre da Victor Demba Bindia stjal ballen på kanten av 16-meteren etter 81 minutter, før han serverte Rodriguez foran mål. Grétarsson fikk seg kastet seg foran, men på returen kom Sødlund og satte ballen sikkert i mål.

(©NTB)

Mest sett siste uken