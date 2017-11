Sandefjord nær ny Eliteserie-kontrakt: Overrasker Rekdal

Svært mye skal til for at Sandefjord nå ikke blir å se i neste års Eliteserie etter at laget vant over Vålerenga på Komplett Arena fredag kveld.

SANDEFJORD - VIF 2-0:

Lars Bohinens menn var dømt nord og ned av de fleste eksperter før årets sesong, men laget fra Vestfold har skapt problemer for mange lag i årets Eliteserie.

Fredag kveld var det Ronny Deilas VIF som fikk trøbbel mot Sandefjord som vant 2-0 mot Oslo-klubben etter scoringer av Pau Morer og André Sødlund.

- Det var utrolig moro og vi trengte den seieren her, sier Sødlund til MAX etter kampen.

Målscoreren tror det blir vanskelig å unngå å se Sandefjord i Eliteserien neste år etter fredagens seier.

- Jeg har ikke sett på tabellen, men jeg vet det skal veldig mye til. Det er utrolig deilig, forteller Sødlund.

Med tre nye poeng er Sandefjord nå oppe på 9. plass med 36 poeng - like mange som Vålerenga.

Det forbløffer tidligere Vålerenga-trener og MAX-kommentator Kjetil Rekdal. Han så de samme lagene spille mot hverandre i sesongoppkjøringen og er ikke i tvil om hvem som har tatt steg i riktig retning.

- Det var flere divisjoner i forskjell på disse lagene og nå har de like mange poeng. Hadde du sagt til meg at etter 28 serierunder ville Vålerenga og Sandefjord ha like mange poeng, så hadde jeg nektet å tro det, kommenterte Rekdal underveis i fredagens kamp.

- Et lag har gjort en imponerende sesong ut ifra resursene, et annet lag har skuffet. Vi må være såpass ærlige å kunne fastslå det, forteller Rekdal.

KLAR TALE: Kjetil Rekdal er imponert over Sandefjord, men er derimot skuffet over Vålerengas sesong.

Nær drømmestart for VIF

Det var ikke spilt mer enn ett minutt før Vålerenga skapte kampens første store sjanse på Komplett Arena.

Chidera Ejuke var nær med å gjøre alt rett da han tok med seg ballen litt innover i banen før han kom til en avslutning like utenfor Sandefjords sekstenmeter. Men dessverre for gjestene fra Oslo, gikk skuddet noen centimetere til side for mål.

Tre minutter senere var det Herman Stengel som ladet skuddfoten fra omtrent samme distanse, men heller ikke han klarte å treffe mål.

Det var Vålerenga som tok initiativet i kampen fra start, men gjestene fra Oslo slapp med skrekken etter ti minutter da Facundo Rodriguez ble spilt fri foran mål. Uruguayaneren satte ballen i mål, men måtte skuffet registrere at målet ble korrekt annullert for offside.

Sandefjord scoret

Etter en god start på kampen av Vålerenga, kom hjemmelaget mer med i oppgjøret utover omgangen.

Etter 22 minutter var Rodriguez farlig frempå igjen, og denne gangen var han ikke i offside, men dessverre for hjemmelaget klarte han ikke overliste Adam Larsen Kwarasey.

Det klarte derimot Pau Morer noen minutter senere da ballen havnet i returrommet etter en corner. Sandefjord-spilleren banket til fra cirka 18 meter og kunne juble for 1-0.

Vålerenga klarte ikke slå tilbake før hvilen og stillingen var fortsatt 1-0 til hjemmelaget da dommeren blåste av for pause.

Doblet ledelsen

Vondt skulle bli til verre for gjestene fra hovedstaden da Sandefjord satte i gang en kontring etter 56 minutter.

På litt heldig vis fikk innbytter André Sødlund til slutt ballen foran mål, og alene med Larsen Kwarasey var 20-åringen iskald da han plasserte inn 2-0 for Sandefjord.

SCORET: André Sødlund scorer for Sandefjord i eliteseriekampen i fotball mellom Sandefjord og Vålerenga på Komplett Arena.

Vålerenga forsøkte å slå tilbake, men var i grunn aldri i nærheten av å lage ordentlig problemer for hjemmelaget.

Etter 90 minutter stod det fortsatt 2-0 til Sandefjord på måltavlen. Lars Bohinens menn kunne dermed juble for det som trolig er en fornyet Eliteserie-kontrakt.

