Sandefjord sendte Viking et steg nærmere OBOS-ligaen

Viking rotet bort ledelse i Sandefjord.

SANDEFJORD - VIKING 3-1:

Sandefjord stakk av med samtlige tre poeng etter å ha slått Viking hjemme søndag kveld.

Gjestene fikk riktignok en lovende start på kampen da Ghislain Guessan sendte Viking i ledelsen etter 13 minutter, men Sandefjord slo nådeløst tilbake.

To scoringer ble det for Carlos Grossmüller før pause, før Flamur Kastrati økte til 3-1 på straffe i andreomgangen. Dermed vant Sandefjord til slutt komfortabelt over gjestene fra Stavanger.

- Jeg følte egentlig at vi hadde brukbar kontroll med unntak av rett før det 1-0-målet. Ellers synes jeg vi spiller en grei kontrollert kamp uten at vi briljerer. Jeg hadde håpet på litt mer klokskap og kanskje et par mål til på slutten, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport etter kampen.

Bohinen var imidlertid godt fornøyd med innsatsen til tomålsscorer Grossmüller.

- Det er avgjørende for oss. Han er ekstremt rolig og kald foran mål. Han har en fantastisk teknikk og skaper ting. Han er et fantastisk tilskudd for oss, forteller Bohinen.

Mens Viking gikk på et nytt tap, gikk Kristiansund seirende ut av oppgjøret mot Tromsø. Det betyr at Viking nå er syv poeng unna KBK på kvalifiseringsplassen når det nå gjenstår ni kamper av årets Eliteserie-sesong.

Viking tok ledelsen

Viking har fortsatt mye å jobbe med dersom de skal ha et håp om å overleve i Eliteserien, men i starten av søndagens oppgjør i Sandefjord viste de tendenser til at de kan skape problemer for motstanderne.

Nyinnkjøpte Guessan var dyktig da han etter 14 minutter ladet skuddfoten og satte ballen i mål med en flott markkryper.

Men som så mange ganger før denne sesongen, viste Viking samtidig at de sliter med å holde på ledelsen. Mot Sandefjord tok det ikke mer enn tre minutter før man var like langt.

Morer slo inn fra kanten og traff ryggen til Enric Vallés, noe som endte med at ballen gikk videre til Grossmüller. Veteranen fra Uruguay kom dermed i en fin posisjon foran mål og satte inn 1-1 for Sandefjord.

Etter 28 minutter skapte Grossmüller problemer for Viking-forsvaret igjen etter at han ble spilt fri av Morer. Alene med keeper hadde uruguayaneren ingen problemer med å sette inn 2-1 for hjemmelaget.

Straffe og rødt kort

Viking forsøkte naturligvis å slå tilbake, men oppgaven skulle bli enda tøffere da Sime Gregov felte Håvard Storbæk innenfor sekstenmeteren etter 57 minutter.

Det resulterte i at dommeren pekte på straffemerket, samtidig som Gregov ble utvist etter å ha mottatt sitt andre gule kort for kvelden.

Fra ellevemeteren tok Flamur Kastrati ansvar for hjemmelaget og satte inn 3-1 til glede for Sandefjord-supporterne.

Flere mål ble det ikke på Komplett Arena søndag kveld. Viking ligger dermed fortsatt sist i Eliteserien, mens Sandefjord befinner seg på en imponerende 6. plass.