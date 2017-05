Sandefjord sendte Viking til bunnen av tabellen

ANNONSE

VIKING - SANDEFJORD 0-2:

Sandefjord leverte en solid prestasjon borte mot Viking i Eliteserien søndag og sikret seg tre viktige poeng på fremmed gress.

Det betyr at Lars Bohinens menn har fått en god start på sesongen. Sandefjord rykket som kjent opp til Eliteserien før sesongen.

Bohinens menn har nå plukket ti poeng på sju kamper og ser enn så lenge ut til å trosse ekspertens tips om at laget skulle rykke rett ned igjen.

Pau Morer Vicente og Håvard Storbæk scoret målene for gjestene.

- Drepte rytmen



Viking på sin side ligger fortsatt under nedrykksstreken. Lagte fra Stavanger har fått en tung åpning på sesongen og står med fire poeng.

Viking-trener Ian Burchnall mener Sandefjord gjorde sitt ypperste for å ødelegge rytmen i kampen søndag.

- Vi sa i pausen at vi måtte være tålmodige, men jeg føler vi ikke var det. Sandefjord var ikke interessert i å spille fotball, og drepte både rytmen og kampen. Men vi var ikke gode nok til å bryte dem ned, og det må vi være, sier Viking-treneren til Eurosport.

- På dødballer? «Oh my god». De bruker lang tid på dødballer fra det første minutt og det går kanskje ett minutt hver gang de har utspark fra mål. Vi må takle det, og det er en smart taktikk fra deres side, de spiller på bortebane. Det fungerte for dem, sier treneren videre.

SIF-trener Lars Bohinen var på sin side strålende fornøyd.

- Det var bra. Den bakre treeren vår var helt enestående i duellspillet i dag, de vinner stort sett alt som er. I angrep har vi mye å gå på, men vi var effektive i andre omgang, sier Bohinen til Eurosport.

- Det er fantastisk med borteseier mot både Vålerenga og Viking. Det gir oss litt ro, men vi har mye å utvikle oss på, sier Sandefjord-sjefen.

To raske mål



Det sto 0-0 mellom lagene etter en litt rotete første omgang der kvaliteten på spillet ikke helt matchet ambisjonene om å angripe.

Etter 69 minutter kom kampens første scoring. André Sødlund slo et presist innlegg inn fra kanten og inne i feltet kom Pau Morer Vicente på et godt løp og kom først på ballen. Han skjøt via keeper og i mål.

Bare tre minutter senere kom mål nummer to.

Etter mye klabb og babb inne i feltet endte ballen ute hos Håvard Storbæk ved bakre stolpe. Han fikk kontroll og banket inn 2-0-målet.

Viking slet med å skape de helt store sjansene i kampen, men hadde en god mulighet ved Steffen Ernemann tidlig i andre omgang, men Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson stoppet skuddet fra 25 meters hold.

Fem minutter før slutt burde hjemmelaget ha scoret da Ernemann slo et frispark mot hodet til Michael Ledger. Headingen gikk like utenfor.

Til tross for et lite press de siste minuttene, klarte aldri vertene å få en redusering og dermed ble det sesongens femte tap for siddisene.

