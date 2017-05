Sandefjord slått ut av Ørn-Horten

ANNONSE

ØRN-HORTEN - SANDEFJORD 3-1:

Sandefjord er ute av cupen etter at Lars Bohinens menn tapte 3-1 mot tredjedivisjonslaget Ørn-Horten onsdag kveld.

Lasse Brandsdal scoret to kjappe for hjemmelaget etter pause.

Se alle resultatene fra andre runde i cupen nederst i artikkelen

Peter Kovacs ga gjestene fra Sandefjord håp med en reduseringfra straffemerket, men det håpet ble drept av Artan Brovina, som fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Cuphelten Brandsdal håper nå at Sandefjord møter Vålerenga i neste runde.

- Vi håper vel på et lag som Vålerenga i neste runde. Vi skal ikke håpe på noe lag fra 1. divisjon. De kommer hit superivrig for å komme videre, mens et lag fra Eliteserien kanskje vil undervurdere oss mer enn et lag fra 1. divisjon ville gjort. Vi håper på et nytt topplag hit, det hadde vært kjempestas, sier Brandsdal til NTB.

To kjappe

Snaue ti minutter ut i andre omgang satte Lasse Brandsdal inn sitt første mål for kvelden. Alen Patros forsøkte seg først med en avslutning, som ble reddet. På returen dukket Brandsdal opp og sendte hjemmepublikummet til himmels.

Bare to minutter senere var den samme duoen på farten igjen. Denne gangen sendte Patros en herlig stikker gjennom, og Brandsdal banket inn 2-0 langs bakken.

HJEMMEJUBEL: Ørn-Horten spillerne jublet vilt da Sandefjord ble slått ut av cupen.

Etter 82 minutter trodde Alex Krawiec at han hadde banket den siste spikeren i Sandefjord-kista da han banket ballen i nettet. Jubelen stilnet imidlertid fort da linjemannen var oppe med flagget.

Kovacs reduserte

I stedet var det Sandefjord som blåste nytt liv i kampen da Adnan Hadzic handset inne i egen sekstenmeter. Peter Kovacs satte ballen sikkert i nota fra elleve meter, helt nede ved stolperota.

Da øyne Lars Bohinen muligheten for ekstraomgangen, men i stedet var det vertene som slo til igjen. Thomas Utter Jensen gjorde et fanastisk forarbeid før han la ballen inn til Artan Brovina, som rolig satte inn 3-1.

Sandefjord er dermed ute av NM 2017.

Også Vålerenga og Strømsgodset fikk trøbbel i cupen onsdag kveld. Begge lagene spiller nå ekstraomganger mot henholdsvis Kråkerøy og Skeid.

NM fotball menn onsdag, 2. runde:

Brumunddal – Lillestrøm 1-3, Byåsen – Aalesund 0-2, Finnsnes – Tromsø 0-2, Florø – Fana 5-1, Fløy – Start 4-3, Grorud – Elverum 0-1, Hødd – Molde 1-2, Jerv – Bryne 2-1, Lysekloster – Brann 0-2, Mosjøen – Levanger 0-5, Moss – Sarpsborg 1-3, Nest-Sotra – Sandnes Ulf 2-0, Pors – Odd 1-3, Ranheim – Stjørdals-Blink 3-1, Raufoss – Sogndal 0-2, Sortland – Bodø/Glimt 1-3, Strømmen – Kjelsås 0-1, Ull/Kisa – Alta 2-0, Vard Haugesund – Haugesund 0-6, Verdal – Kristiansund 0-4, Åsane – Fyllingsdalen 1-0, Ørn-Horten – Sandefjord 3-1, Mjøndalen - Kvik Halden 3-1, KFUM Oslo - Bærum 4-0, Tynset - Rosenborg 1-9, Skeid - Strømsgodset 2-4 (e.o), Fløya - Tromsdalen 5-3 (e.o.), Kråkerøy-Vålerenga 2-2 (Vålerenga videre etter straffer)