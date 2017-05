ANNONSE

Ousseynou Boye satte inn en keeperretur for Mjøndalen etter et fint raid av Amahl Pellegrino allerede i det 6. minutt, og rett før pause doblet Pellegrino ledelsen med et diagonalskudd som gikk stolpe-inn.

Da så Mjøndalen ut til å skulle klatre forbi Sandnes Ulf og innta fjerdeplassen i 1. divisjon med sin første seier på fire kamper, men Ulf-trener Bengt Sæternes ville det annerledes.

– Jeg strammet dem opp litt i pausen. Det smalt litt der inne, og folk skjønte alvoret. Jeg sa jeg ville være fornøyd med ett poeng etter den førsteomgangen, og etter pause viste vi hva vi kan, sa han til Eurosport etter kampen.

To dødballmål med to minutters mellomrom ga 2-2.

Først scoret Oddbjørn Skartun på keeperretur etter et frispark og nikk mot hjørnet, deretter utlignet Thomas Kristoffersen direkte på frispark.

– Det er forferdelig sløvt. Utrolig at det går an. De scoret på to dødballer, og det er helt utilgivelig. Det ble gjort mye rart, sa en svært skuffet Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport.

Med ett poeng hver beholder Sandnes Ulf fjerdeplassen tre poeng foran femteplasserte Mjøndalen. Ulf er to poeng bak serieleder Start før resten av serierunden spilles søndag.

